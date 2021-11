Sedláčková o Töpferovi: Jsem odpůrkyně manželství, ale Pavla bych si vzala

„Známe se z mé původní restaurace u dálnice a pak jsme se potkávali na trhu, já jsem ji chtěl pozvat na kafe, to odmítla. Pak jsem jí tam chtěl koupit něco do šesti korun, to se jí taky nezdálo. Prostě nechtěla, nechtěla,“ vzpomíná Pavel Töpfer na to, jak se marně snažil Jitku Sedláčkovou sbalit.

„Pak jsem ji potkal a ptá se, jak se máš. Já na to, že dobře, zvýšili mi důchod o 560 korun, a najednou řekla, ty máš velký barák, nepotřebuješ uvařit, uklidit? Úplně se to obrátilo,“ prohlásil.

K tomu dodala Jitka Sedláčková své vysvětlení. „Znám Pavla jako člověka, který kdykoliv jsem ho potkala, a to dělá jeho bratr taky, mě obtěžuje vykládáním židovských vtipů. To je pořád Kohn říká Roubíčkovi… pořád dokola, kdo koho podvedl…“ řekla.

Prozradila také, že aby nemusela tyto anekdoty poslouchat, neboť Pavel Töpfer jich má v zásobě něco kolem osmi set, nechtěla jeho pozvání přijmout. To se nyní už změnilo. „Pod mým vedením zanechal řady věcí,“ dodává spokojeně herečka.

Pavel Töpfer a Jitka Sedláčková

„Vtipy už říkám jen sám sobě,“ připustil restauratér a zároveň předal moderátorovi Janu Krausovi velice originální dárek se slovy, že mu chtěl přinést něco, co by mu udělalo radost a zároveň to nebylo drahé. „Tak jsem ti vsadil na zítřek sportku.“

Herečka o sobě řekla, že je celoživotní solitérka a odpůrkyně manželství a svateb, ale Pavel Töpfer je jediný, koho je ochotná si vzít. Navzdory určitým věcem, které jí vadí, je překvapená, jak je to fajn vztah.

„Je to pravý gentleman a je to velice příjemné,“ doplnila, i když se předtím naoko čertila kvůli tomu, že její přítel kouří nebo neumí pracovat s moderními technologiemi, a tak nedávno omylem živě vysílal na sociálních sítích přímo z jejich ložnice. „Ne že bychom v noci něco vyváděli, ale já jsem s hrůzou zjišťovala, jestli jsme spali nebo co jsme vlastně v tu chvíli dělali? Co šlo ven?“