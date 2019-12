Na svatbu nepomýšlím. Zatím jsme spolu ani nebydleli, říká Nováčková

Váš partner Tim Sparv je kapitánem finského fotbalového týmu, který nyní pod jeho vedením poprvé postoupil na Euro. Jak to probíhá, když se klukům na hřišti nedaří? Bývá doma dusno?

Když prohrají zápas, tak je doma ticho. Teď si docela povídáme. Když se jim nedaří, chvíli nad tím přemýšlí. Snažím se ho pak rozptýlit, aby na to už nemyslel.

Byli jste teď dokonce v Helsinkách na velké recepci u finského prezidenta a hodně se o tom psalo.

Ano. Tim říkal, že být pozvaný se může stát maximálně jednou za život. Díky tomu, že je Tim momentálně kapitánem finského národního týmu, kterému se povedl historický postup, tak byl jedním z nich. Bavili jsme se s nejdůležitějšími lidmi ve Finsku – soudci, poslanci, skladateli… Byla to velmi zajímavá zkušenost. Tim je teď takový národní hrdina, dokonce jsme už dělali i svůj první společný rozhovor v páru. Večer na recepci se na nás pak strhla lavina médií. Byli jsme pro ně zajímavá dvojice.

Dokonce jste vyhrála anketu čtenářů o nejkrásnější šaty a královnu večera. Ještě se ale vrátím k první otázce. O fotbale tedy doma raději vůbec nemluvíte?

Přesně tak. Je to proto, aby si mohl od toho tématu přítel také někdy odpočinout a vypnout. Jakmile tedy kluci prohrají zápas, já k tomu neřeknu ani slovo. Jako když se to nestalo. I kdybych měla mluvit hodinu o kosmetice, udělám to a Tim se pak naladí na mou notu.

Přítel je Fin, vy Češka. Kde tedy momentálně žijete?

Už dva a půl roku máme vztah na dálku. Já jsem v Praze, on je v Dánsku. Posledních šest měsíců se nám vůbec nedařilo se vídat, bylo to těžké. Žijeme spolu přes videohovory a přes smsky. Není to úplně ono. Většina nepříjemných situací vzniká právě jen kvůli té vzdálenosti. Člověk musí hodně plánovat a kvůli práci pak plány zároveň často na poslední chvíli měnit.

Co kdybyste se chtěli spolu usadit?

Je to na mně. On má smlouvu v Dánsku, takže on v Dánsku musí zůstat. Já jsem víc flexibilní a zároveň miluji Prahu, a protože to Tim ví, tak na mě netlačí.

Co se týká světa online, mohla byste pracovat možná i z Dánska...

To je moje cesta, kterou se budu snažit to směřovat do budoucna. Musím však na to jít pomalu a postupně.

Jak budete s partnerem trávit letošní Vánoce?

Na Vánoce budeme odděleně. Já budu v Budějovicích a Tim ve Finsku. Loni jsem tam byla s ním, bylo to neuvěřitelné. Koupali jsme se po sauně v ledové vodě. Finské Vánoce jsou velmi zajímavé. Nemají třeba vůbec jako my v takovém množství různé druhy vánočního cukroví. Dostala jsem jeden perníček a to bylo všechno.

Strávíte společně ještě nějaký čas před Vánocemi?

Letíme společně na Maledivy, moc se na to těším. Dárky už mám naštěstí nakoupené od listopadu.

Berete vztah s Timem jako vážnou známost? Neuvažovali jste o svatbě?

Na toto mám skvělou odpověď. My jsme spolu ještě ani nebydleli. Myslím si proto, že toto je tak moc vzdálené téma, že to ještě nemá smysl řešit. Musíme začít krůček po krůčku. Nebyli jsme spolu nikdy déle než měsíc. Takže se zase až tak neznáme.

Takových párů ze sedmdesátých a osmdesátých let bylo...

Nevím, jestli bych to riskla.



Prozraďte nám něco víc o youtuberství. Jak moc vás baví?

Youtuberství je takové moje miminko. Něco, co jsem si před dvěma lety prosadila a nikdo tomu nevěřil. Jsem jeden z nejstarších youtuberů. Vždycky jsem to však chtěla dělat. Momentálně vydávám nové video každou neděli.

Všimla jsem si, že máte i nový zajímavý projekt s hosty...

Ano, jmenuje se to SrdcOFFka. Tam si zvu zajímavé osobnosti, které mi ukazují, co dělají, když jsou offline a věnují se přitom nějaké své srdcové záležitosti. Měla jsem tam například Bena Cristovaa, Kovyho, Láďu Ziburu, Zorku Hejdovou. S Danielem Čechem jsem třeba absolvovala nádechové potápění, při kterém Dan nedýchal přes čtyři minuty. Poselství toho celého projektu vlastně je, že je fajn být také někdy offline. Jsem ráda, že se koukáte na můj profil, ale když je telefon občas vypnutý, je to také skvělé.

Dá se dnešním mladým lidem, kteří online světem mnohdy žijí, tato důležitá myšlenka ještě vůbec vklínit do hlavy?

Je to velmi důležitá zpráva směrem ke všem. Každý si to však musí uvědomit sám a začít sám. Víc asi udělat nemohu. Být úplně offline v dnešním světě podle mě možné není. Je to o tom, najít si v tom nějakou rovnováhu.

Vypadáte skvěle. Jak si udržujete postavu?

Ráda chodím cvičit. Poslední měsíc se mi to však nepodařilo. Když jsem byla v nejlepší formě, chodila jsem cvičit třeba pětkrát týdně. Připadá mi, že tělo si to pak dovede dlouho udržet. Nějakou svalovou hmotu pak máte, a když z toho občas vypadnete, stejně jako já, pořád z toho ještě nějakou dobu čerpáte.

Jak vypadá poslední dobou váš běžný den?

Většinou pořád dokola balím a vybaluji. Píši si se svým střihačem ohledně videí, natáčím instastories, snažím se komunikovat s fanoušky, věnovat se partnerovi a rodině.

Odpočíváte vůbec někdy?

Ano, když jsem s Timem. To mám často jako dovolenou. Tim nemá rád, když jsem v jeho společnosti na telefonu. Rozdělujeme si proto čas striktně na pracovní a soukromý. I když jsem u něj, zavřu se v jiné místnosti, jsem na počítači i telefonu a pracuji a pak máme čas jen pro sebe.

Kdo vám pomáhá se sociálními sítěmi?

Jsem to já a mí skvělí střihači. Ty střídám tři, podle toho, kdo má čas a komu více sedí jaký obsah. Při natáčení složitějších videí používáme dvě kamery a profi mikrofony. Jinak si videa točím sama na stativu. Když jsem venku, držím si kameru sama a dělám si vlogy ručně.

Pracujete i na dovolené?

Ano. Tim mě však po několika společných dovolených poprosil, abych na dovolených žádná videa nenahrávala.

VIDEO: Jitka Nováčková a Daniel Čech (SrdcOFFka):