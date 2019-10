Svého rozhodnutí nelituji, říká Jitka Boho po náhlém odchodu od manžela

„Věřím na osud. Těch rozhodnutí nelituji. Řídila jsem se instinktem a svým srdcem. Myslím si, že se otevřela zase nějaká nová cesta, cítím to tak. I když to bylo hodně náročné a věřím, že to ještě hodně těžké bude. Věci, které se staly, se staly z nějakého důvodu,“ svěřila se Jitka Boho ve videu, které nahrála na svůj kanál na YouTube.



I se svou dcerou, která letos oslaví čtvrté narozeniny, se modelka odstěhovala již před dvěma měsíci k rodičům na Moravu. „Rozárka zde nastoupila do česko-anglické školky, kde je moc spokojená,“ pokračuje Boho.

Video natočila Jitka Boho v pokoji, kde prožila dětství a dospívání. „Dnešní video natáčím v jiném prostředí, než na které jste zvyklí. Teď jsem se sem vrátila s Rozárkou a budeme to ještě hodně předělávat. Chci tu pro ni vytvořit krásné prostředí, protože tu nějaký čas budeme,“ říká. Do budoucna však na Moravě zůstat nechce a plánuje i kvůli zaměstnání návrat do Prahy.



Rozchod a věci s ním související se podle Boho dají překonat. „Nejdůležitější je zdraví. Já musím být hlavně zdravá, abych se dokázala postarat o dceru,“ říká Česká Miss 2010. K tomu, co se stalo mezi ní a manželem Lukášem, se zatím vyjadřovat nechce.

„K té věci, která se stala mezi mnou a Lukášem. Nechci to vůbec rozebírat. Myslím, že je to tak správné pro obě dvě strany. Důležité je, že jsme tu oba dva pro naši dceru, to je to nejpodstatnější,“ dodala Jitka Boho.



Bubeníka Lukáše Boho si Jitka, tehdy ještě Válková, vzala za manžela v červenci 2015. Dcera Rosalie se jim narodila v listopadu téhož roku.



VIDEO: Jitka Boho - Vše se děje z nějakého důvodu:

Rozhovor s Jitkou Boho na cenách Anděl (březen 2019):