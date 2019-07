Jiří Langmajer a Adéla Gondíková jsou manželé. Po svatbě mají koncert

Přestože ještě v pátek Langmajer i Gondíková v Karlových Varech o svatbě mlžili a říkali, že jde jen o pozvánku na koncert (Kouba je jméno Langmajerovy postavy z filmu Copak je to za vojáka - pozn. red.), v sobotu si řekli Ano.

Nevěsta měla krajkové šaty, které si před pár dny vybrala ve svatebním salonu, jehož je tváří. Ženich oblékl tmavý oblek.

Mezi hosty nechyběl bratr nevěsty Dalibor Gondík, či její kolegové z divadla Richard Genzer, Sagvan Toffi, Pavel Vítek. Dorazili také Martin Dejdar s chotí, režisér Jiří Strach a další.

Gondíková a Langmajer spolu chodí od roku 2011 a o svém soukromí moc nemluví. Partneři se několikrát potkali i v práci. Kromě představení Ani za milion, Manželský poker a Jo, či muzikálu Mamma Mia! hráli společně také ve filmech Doktor od jezera hrochů a Seznamka, kde Gondíková hrála Langmajerovi manželku.

„Vlastně jsme se vždycky někde nějak potkávali, protože český herecký rybník je malý. Ale asi by ani jednoho z nás v životě nenapadlo, že spolu jednou budeme žít. Nicméně já k lidem s předsudky nepřistupuju, potřebuju se vždycky přesvědčit sama, jaký kdo je a jak se chová, a stejně jsem přistupovala i k Jirkovi,“ řekla před třemi lety v rozhovoru pro iDNES.cz.

„Taky jsem o něm slyšela divný věci. Ale vždycky, když jsme spolu točili, hrozně hezky jsme si popovídali. Nikdy se mi nestalo, že by mě nepozdravil nebo se tvářil nějak nadřazeně. Přitom jsem od lidí slýchala, jak je hroznej, že ráno přijde na plac a v maskérně ani nepozdraví, jenom si lehne, nechá se nalíčit a jde zase dál,“ dodala. „ Na mě je moc hodný (smích). A protože mu trochu vidím do hlavy, tak vím, že když ráno nepozdraví v maskérně, tak to není tím, že je namyšlený, ale protože vlastně ještě spí a je úplně mimo...“