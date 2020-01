Je to absurdní, myslel jsem, že manželka se bude starat o mě, říká Krampol

„Hanka jí. Kouří tak dvě cigarety denně, takže teď je v pořádku,“ řekl Jiří Krampol v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.



Štědrý den strávil herec doma s přáteli. O svátcích byl i se synem. „Hance bylo asi v tu dobu smutno po vnoučatech. Doufám, že i po mně. Asi to pro ni také v nemocnici nebyl žádný med,“ míní.



Poslední roky prý daly Krampolovým dost zabrat. Manželka herce byla v minulosti hospitalizována poté, co zkombinovala prášky na spaní s alkoholem. Další z kolapsů pak přišel na loňské dovolené v Tunisku, kdy Krampolová skončila v nemocnici na infuzích.

„Je to absurdní, ale vždy jsem si myslel, že se bude starat spíš Hanka o mě než já o ni,“ říká Krampol. V posledních letech měla Krampolová několik úrazů. „Když máte najednou dvě nebo tři zranění, jako třeba bolavé koleno i rameno, jste doma tři roky a berete prášky na bolest i na spaní, tak se vaše myšlení zákonitě změní. Člověk je po tom všem jiný. Dostat se do normálu je pak dost těžké,“ popisuje herec.

Kdy se vrátí manželka z nemocnice, zatím Krampol neví. „To netuší ani lékaři. Jde o to, aby se to zase nevrátilo. Když bere tři roky nějaká svinstva, nastanou zkrátka určité změny a v tom mozku se to zpřehází,“ vysvětluje.

I v náročném období se herec mezi návštěvami manželky v nemocnici snaží udržovat fit. „Chodím dvakrát týdně cvičit a dvakrát týdně na plavání. Co se týká práce, mám pocit, že pracuji víc než třeba před deseti lety, což je dobře. Být jen doma a nic nedělat, asi bych se zbláznil,“ myslí si.

Sám Krampol je na tom podle lékařů fyzicky dobře. „Buď jsem zdravý, jak říkají, nebo špatně vyšetřený,“ dodává.