Bielová a Timberlake mají druhé dítě. Těhotenství i porod utajili

U porodu byla přítomna hereččina matka Kimberly Conroe Bielová. Její kamarádka britskému listu The Daily Mail vyzradila, že se slavný americký pár stal rodiči druhého dítěte.

Bielová a Timberlake se snaží své soukromí chránit a moc z něho nevyzrazují. Proto zatím oficiálně nekomentovali nový přírůstek do rodiny.

Loni na podzim to mezi manželi chvíli vypadalo na rozvod. Zpěváka a herce vyfotili s kolegyní na balkóně, když ho hladila po koleni a on ji držel za ruku. Timberlake se později veřejně omluvil v příspěvku na Instagramu.

„Snažím se stranit bulvárním zprávám, co nejvíce můžu, ale když jde o mou rodinu, mám pocit, že je důležité vyjádřit se k nedávným zvěstem, jež ubližují lidem, které miluji. Před pár týdny jsem projevil silné pochybení ve svém úsudku, ale abych to vyjasnil, mezi mnou a mou kolegyní k ničemu nedošlo. Té noci jsem se strašně opil a lituji svého chování. Měl jsem být moudřejší. To není příklad, který bych chtěl dávat svému synovi. Omlouvám se své úžasné manželce a rodině, že jsem je vystavil tak trapné situaci, budu se teď snažit co nejvíc být co nejlepším manželem a otcem, jak jen to dokážu. Tohle nebyl ten příklad,“ napsal tenkrát na sociálních sítích.

Justin Timberlake a Jessica Bielová spolu začali randit už v roce 2007. Několikrát se rozešli, ale v roce 2011 se zasnoubili. O rok později se vzali v Itálii ve městě Fasano. Svatba proběhla v utajení a aby byla opravdu soukromá, dozvěděli se hosté přesné místo obřadu až na poslední chvíli. V roce 2015 se jim narodil první syn Silas.

16. ledna 2017

Timberlake je několikanásobný držitel ceny Grammy i Emmy Awards. Začínal v chlapecké skupině ’N Sync. V roce 2002 vydal své první sólové album nazvané Justified, kterého se celosvětově prodalo více než sedm milionu kopií. Založil i vlastní nahrávací společnost nazvanou Tenman Records a oděvní značku William Rast. Věnuje se také herectví. V roce 2014 spolupracoval na nové písničce Michaela Jacksona Love Never Felt So Good. Jackson přitom zemřel už v roce 2009. Podobně kapela Queen vytvořila z dochovaných nahrávek píseň You Don’t Fool Me, když už byl Freddie Mercury po smrti.

Bielová se proslavila seriálem Sedmé nebe, hrála v remakeu hororu Texaský masakr motorovou pilou a ve filmech Blade: Trinity, Iluzionista, Na sv. Valentýna, dalším remakeu Total Recall nebo ve snímku Hitchcock. Mezi její poslední seriály patří Hříšnice nebo Limetown.