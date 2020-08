Hledám muže, který bude otcem mého dítěte, říká po změně pohlaví Alvesová

„Každý člověk si zaslouží lásku ve svém životě. Já potřebuji s nalezením toho pravého partnera trochu pomoci. Je to velmi odlišné randit nově jakožto žena,“ svěřila se Jessica Alvesová webu MailOnline.

Plánuje najít ideálního muže a otce svého dítěte pomocí reality show s pracovním názvem Love Me Gender: Everyone Deserves A Bit Of Love In Life.

Alvesová, která byla před změnou pohlaví známá jako živoucí Ken Rodrigo Alves, nedávno promluvila o své proměně. Nyní je prý nejšťastnější za celý svůj život a nevadí jí, že má pořád mužský hlas i pohlavní orgán. Po úplné proměně v ženu plánuje do budoucna porod vlastního potomka a založení rodiny.



„Mluvím šesti jazyky a budu cestovat do různých zemí, kde budu hledat partnera. Zastavím se například v Británii, Itálii, Španělsku, Německu, Francii, Spojených státech, v Brazílii a v Nizozemsku. Vyberu si jednoho muže z každé země a se všemi najednou pak strávím nějaký čas na ostrově v luxusní vile, kde zjistím, kdo je ideálním kandidátem pro roli otce mého dítěte,“ přibližuje Jessica Alvesová formát chystané reality show.

„Nevylučuji ani to, že se vdám rovnou už při natáčení, pokud najdu toho, koho hledám, muže, který má stejný sen o založení rodiny jako já. Chci ukázat celému světu, že i transgender žena jako já může randit s heterosexuálními muži, kterým nezáleží na tom, s jakým pohlavím jsem se narodila,“ vysvětluje celebrita a dodává, že brzy bude zveřejněna webová stránka, kde se mohou přihlašovat potencionální zájemci.