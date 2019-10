Hvězda filmů Hunger Games Jennifer Lawrencová se po ročním vztahu vdala

Jennifer Lawrencová a Cooke Maroney se vzali v sobotu 19. října na Rhode Islandu. Svatebčané i snoubenci dorazili do zámku Belcourt of Newport na východním pobřeží USA již v pátek, samotné oslavy probíhaly až do neděle.

Na svatbu bylo pozváno sto padesát nejbližších přátel a příbuzných obou snoubenců. Lawrencovou přišlo podpořit mnoho slavných hvězd, nechyběly například herečky Emma Stoneová (30) a Sienna Millerová (37) či hvězda reality show Kris Jennerová (63).

Zámek Belcourt na Rhode Islandu byl postaven na konci devatenáctého století ve versailleském stylu. Rezidenci vlastní miliardářka Carolyn Rafaelianová, která ji slavné herečce pronajala.



Jennifer Lawrencová a Cooke Maroney se seznámili před rokem prostřednictvím hereččiny nejlepší přítelkyně Laury Simpsonové. Zasnoubení s ředitelem newyorské umělecké galerie oznámila herečka letos v únoru. „Byla to láska na první pohled. Ze svatby se nenervuji. Šaty jsem měla vybrané během několika minut,“ svěřila se Lawrencová počátkem roku v podcastu novinářky Catt Sadlerové s názvem Naked.



„Je to ten nejlepší člověk, jakého jsem kdy poznala. Věděla jsem od první chvíle, že je to ten pravý a že bych se jednou ráda stala jeho ženou, Jennifer Maroneyovou,“ řekla herečka.

Poslední delší vztah měla Lawrencová s režisérem Darrenem Aronofskym (50). Dali se dohromady při natáčení kontroverzního filmu Matka!, který Aronofsky režíroval a ve kterém hrála Lawrencová hlavní ženskou roli. Jejich vztah vydržel rok, předloni v listopadu oznámili rozchod.

Kdysi chodila herečka krátce také s frontmanem kapely Coldplay, muzikantem Chrisem Martinem (42), po jeho rozchodu s manželkou Gwyneth Paltrowovou (47). Nejdéle zatím vydržela s hereckým kolegou Nicholasem Houltem (29). S tím žila s krátkými přestávkami celkem pět let.



VIDEO: Jennifer Lawrencová se vdala: