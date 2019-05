Neříkám, že jsem s randěním už skončila, přiznala Jennifer Anistonová

I když je herečka teď se svým životem spokojená, přesto jí něco schází. Ráda by se znova zamilovala.

„Pokud jde o pana Božského, rozhodně ho ráda přivítám. Neříkám, že jsem s randěním skončila, že se to už nikdy nestane. Řekla bych, že jsem nikdy kvůli žádné zkušenosti v minulosti neměla důvod zatvrdit se, obrnit a říct si, že už nikdy více, že mám dost,“ řekla Jennifer Anistonová pro Harper’s Bazaar.

„Každý máme několik spřízněných duší. Neexistuje jen jedna. S některými lidmi se přátelím 35 let. Jako bychom všichni uzavřeli nějakou nevědomou dohodu. Když se sejde určitá skupina lidí, vytvoří jakousi malou společnou skupinu duší, které jsou spřízněné,“ zafilozofovala seriálová Rachel.

Přestože by herečka byla opět ráda zadaná, případného partnera rozhodně nehledá na seznamkách nebo na internetu.

„Jestli jsem na OkCupid? Ne. Nemám na to vůbec čas, abych byla upřímná. Soustředím se na práci a randění teď není mou prioritou. Říkám si, že to přijde samo. Nemyslím si, že bych to měla aktivně hledat,“ uvedla herečka, která nedávno oslavila padesátiny i po boku prvního exmanžela Brada Pitta.

„Mám na tu oslavu tolik krásných vzpomínek, nevím ani, kde začít. Mám pocit, že to byla místnost naplněná láskou, všichni ze všech možných částí mého života od narození až do dneška,“ dodala.

Jennifer Anistonová a Brad Pitt (listopad 2016):