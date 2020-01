Věřím tomu, že všechno má svůj čas, říká Jaromír Jágr o vztazích

„Až někoho budu mít, nemám problém to někomu říct a sdílet to. Ale abych se bránil každému nesmyslu, to bych nic jiného nedělal,“ řekl Jaromír Jágr moderátorovi Petru Kadeřábkovi v Olympijském podcastu Radiožurnálu.

Někdy se prý ani nemusí s někým ukázat ve společnosti a novináři mu hned přiřknou novou přítelkyni. Jako to bylo v případě Hantuchové. „Dostal jsem se do fáze, že už nic nevysvětluji. Nikomu nic neříkám, už se nebráním, ani o tom nepíšu. Nechávám to být. Nechám ty lidi v tom domnění. Mně to neubližuje, doufám, že to neubližuje tomu druhému člověku. Ale abych někam šel, dennodenně něco vysvětloval... Neřeším to,“ přiznal.

Dodal, že se samozřejmě novému vztahu, případně založení rodiny nebrání. Vztah však nechce za každou cenu. „Naučil jsem se jednu věc. Je spousta lidí, kterým něco schází, upřou se k tomu a snaží se to získat, najít. Zapomenou na všechny věci, které by mohli dělat mezitím. Začnou se na něco soustředit. Třeba vztah. Někoho najednou nemám, ale jsou šťastní všude jinde. Oni to nechají být, trápí se tím vztahem. Když toho dosáhnou, musí pak řešit všechny ostatní věci, protože je nedělali,“ míní hokejista.

„Věřím tomu, že všechno má svůj čas. Když mi něco schází a má to přijít, tak to přijde. Ale během té doby si prostě budu dělat věci, na které, až ten vztah přijde, třeba nebudu mít čas. Dopředu si odpracuji něco, co vím, že až přijde něco jiného, už na to nebudu mít čas. To je, jako by venku začalo pršet a ty sis vzal do hlavy, že budeš zalévat zahrádku. To je zbytečné. Radši ušetříš čas a budeš ho věnovat něčemu jinému,“ dodal.

Jaromír Jágr několikrát zdůraznil, že dělá jen to, co miluje. Tak to má i s hokejem, který podle svých slov klidně může hrát do šedesáti let, pokud ho bude pořád naplňovat a bavit. Připustil, že by lepší kondici mohl napomoct i zlepšením jídelníčku.

„Zdravou stravou bych svému tělu pomohl, ale sladké mám rád. A miluji kafe. Dám si deset kafí denně. A ty bábovky! To je takový zlozvyk. Nedokážu si představit, že ráno vstanu a nedám si kafe. Už se na to těším v pět hodin ráno, že ho budu mít za chvíli. Nemusí být moc silné, ale miluji to,“ prohlásil.