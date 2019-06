Děkuji, byla jsi super, vzkázal Jágr expřítelkyni Kopřivové

„Ahoj HR. Jestliže chceš soudit druhé, začni nejdříve u sebe. Jestliže chceš kritizovat druhé, začni nejdříve u sebe. Jestliže chceš chválit druhé, začni hned a nepřestávej. Dnes jsem oznámil, že já a Veronika nejsme už delší dobu pár. Ano, mrzí to, ale co mě mrzelo víc, je, jak byla Veronika po většinu vztahu některými lidmi neprávem kritizovaná. Nevyšlo nám to, ale upřímně musím říci – děkuji, byla jsi super,“ napsal v noci hokejista na svůj Facebook.

Oznámení o rozchodu přišlo v sobotu poté, co Veronika Kopřivová přestala skrývat nového přítele Miroslava Dubovického, se kterým už strávila i dovolenou (více zde).

„S Veronikou už nějakou dobu pár netvoříme, každý z nás si tedy může dělat, co chce. Tuto informaci jsme nezveřejňovali, protože je to čistě naše soukromá věc,“ napsal k tomu pro Expres Jaromír Jágr.

Hned poté na Instagramu svá první slova zveřejnila i modelka.

„Celou dobu, co jsem veřejnosti na očích, vznikají různé spekulace. Většina z nich byla úplně smyšlená, některé byly založeny na pravdě, ale dost přikořeněny. Chtěla bych touto cestou zastavit kolotoč spekulací, který se rozjíždí. S Jaromírem už nějakou dobu netvoříme pár a nežijeme spolu. Rozhodla jsem se jít vlastní cestou. Odpovědi na otázky, co, kdy, kde, proč a jak, jsou čistě naše osobní věc a ostatní budou jen spekulace. Neventilovali jsme to, protože jsme měli povinnosti a práci a taky jsme potřebovali čas, abychom se se situací mohli v klidu, bez tlaku a pozornosti médií, vyrovnat. Každý z nás už má svůj život, ale vycházíme spolu a vzájemně se respektujeme.“

Podle médií se ostře sledovaný pár měl rozejít už před rokem, kdy Kopřivová přestala dávat na sociální sítě společné fotografie, ovšem ani jeden rozchod nepotvrdil. První vyjádření tak přišla až s provalením nového vztahu blondýnky s modelem a Mužem roku Dubovickým, se kterým se vídá minimálně od března. Tehdy je spojila společná práce při focení kampaně:

Jaromír Jágr se s Veronikou Kopřivovou seznámil v roce 2015 na Floridě, kam se vyučená kadeřnice a finalistka miss, která si přivydělávala i tancem u tyče, vydala studovat angličtinu. V minulosti slavný hokejový útočník chodil například s Ivou Kubelkovou, Nicol Lenertovou, Andreou Verešovou, Lucií Borhyovou nebo Innou Puhajkovou.



