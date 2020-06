Jágra vyfotili s brunetkou. Modelka je podle bulváru hokejistův nový objev

Podle webu Expres.cz si hokejista a modelka užívali ve Špindlerově Mlýně a právě tam je vyfotili na společné akci, ze které odešli spolu. Branišová, která se věnovala modelingu od 16 let, je nyní manažerkou v jednom podniku.

Jaromír Jágr se rozhodl své vztahy nekomentovat. „Dostal jsem se do fáze, že už nic nevysvětluji. Nikomu nic neříkám, už se nebráním, ani o tom nepíšu. Nechávám to být. Nechám ty lidi v tom domnění. Mně to neubližuje, doufám, že to neubližuje tomu druhému člověku. Ale abych někam šel, dennodenně něco vysvětloval... Neřeším to,“ přiznal letos v lednu, když se ho zeptali na údajný vztah s tenistkou Hantuchovou.

Zatím poslední oficiální partnerkou hokejisty byla bývalá kadeřnice a finalistka České Miss 2012 Veronika Kopřivová, se kterou se dal dohromady v roce 2015. Několikrát o ní prohlásil, že zřejmě našel tu pravou. Nakonec jim jejich vztah nevyšel a v polovině června 2019 se rozešli.

Jágr předtím šest let chodil s modelkou a moderátorkou Innou Puhajkovou. Krátký románek prožil s moderátorkou Lucií Borhyovou. Šest let byla jeho partnerkou slovenská modelka Andrea Verešová. Před ní několik měsíců chodil s moderátorkou Nikol Lenertovou.

První oficiální dlouhodobou partnerkou Jaromíra Jágra byla modelka Iva Kubelková. Dohromady se dali v roce 1996 a chodili spolu necelé dva roky.