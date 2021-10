Japonská princezna Mako si vzala spolužáka z univerzity, přišla o titul

Princezna Mako a Kei Komuro se zasnoubili před čtyřmi lety, poté si ale pár prošel těžkým obdobím kvůli finančnímu skandálu týkajícímu se Komurovy rodiny, který byl obsáhle probírán v médiích. Neteři císaře Naruhita byl pak diagnostikován posttraumatický stresový syndrom.



Svatební obřad byl velmi skromný, v podstatě šlo jen o vyřízení úředních záležitostí a následnou tiskovou konferenci. Sňatek mimo okruh šlechty není na japonském dvoře ničím neobvyklým. Neurozenou dívku si vzali současný císař Naruhito i jeho otec a předchůdce na trůně Akihito. Neokázalá svatba ale mimořádná je. Mako navíc odmítla i částku 1,3 milionu dolarů (v přepočtu 28,6 milionu korun), kterou obvykle ženy opouštějící císařskou rodinu dostávají, napsala agentura Reuters.

17. května 2017

Mako a Komuro se zasnoubili v září 2017. „Budu šťastná, když budu moct vytvořit vřelou, spokojenou a usměvavou rodinu,“ řekla tehdy na tiskové konferenci Mako. Zamilované pohledy dvojice Japonsko uchvátily.



Jen o pár měsíců později ale bulvární tisk informoval o finančním sporu mezi Komurovou matkou a jejím bývalým snoubencem. Muž tvrdil, že matka a syn mu nesplatili dluh ve výši asi 35 tisíc dolarů. Komuro prohlásil, že se nejednalo o půjčku, ale že jeho matka peníze dostala jako dar. Slíbil také, že se s dotyčným finančně vypořádá.

V únoru 2018 císařský palác oznámil, že se svatba Mako a Keie Komury odkládá na rok 2020, aby měl pár víc času se „připravit“. O šest měsíců později Komuro odjel studovat práva na Fordhamskou univerzitu do New Yorku, kde strávil tři roky.



Otec Mako, princ Fumihito (Akišino), na tiskové konferenci v roce 2018 uvedl, že bez vyřešení finančních záležitostí se sňatek nebude moct uskutečnit, a dodal, že on a jeho dcera spolu „v poslední době moc často nemluví“. V listopadu 2020 Fumihito zdráhavě z odmítavého stanoviska ustoupil, když Mako vydala prohlášení, v němž označila manželství za „nevyhnutelnou volbu“.

Nyní třicetiletý Komuro se do Japonska vrátil v září jako absolvent Fordhamské univerzity a zaměstnanec newyorské právní firmy. Jeho ležérní účes s culíkem ale rozpoutal v médiích další bouři a byl označen za „neuctivý“.

Minulý týden Komuro navštívil rodiče své snoubenky v tmavém obleku s kravatou a s krátkými vlasy. Bulvární média ale pro změnu kritizovala, že kvůli dopravní zácpě dorazil pozdě.

Po úterní svatbě se princezna Mako, která doposud nepoužívala příjmení a nebyla držitelkou cestovního pasu, začne podle agentury Reuters připravovat na stěhování do New Yorku. Komuro studia práv dokončil letos na jaře a nastoupil do advokátní společnosti v New Yorku, pár chce po uzavření sňatku žít v USA.

VIDEO: Princezna Mako si bere bývalého spolužáka: