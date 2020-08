Jak bych bez něho mohla být šťastná? říkala Hlaváčová o Munzarovi

Oba se museli v životě nejdříve pořádně popálit, než jeden v druhém našli osudový protějšek. Janu Hlaváčovou a Luďka Munzara sice spojily nešťastné události, rozdělit je však už nedokázalo vůbec nic.

Jejich herecká dráha byla dlouhá léta nejvýrazněji spjata s Národním divadlem. Právě tam se také seznámili při přípravách Topolovy hry Jejich den. On hrál jednu z hlavních rolí, ona coby o pět let mladší studentka docházela na zkoušky spolu s Milenou Dvorskou pro případ, že by bylo třeba zaskočit za někoho chybějícího.

Tmavovláska s hlubokým pohledem hercově pozornosti sice neunikla, ale v té době byl ženatý s láskou ze studentských let, loutkoherečkou Naděždou Musílkovou. Ta mu také porodila dceru Johanu. Mezi Munzarem a Hlaváčovou zdaleka nešlo o lásku na první pohled.

Jak sami později několikrát přiznali, jejich vzplanutí vyústilo až později z přátelství, byť Munzar po letech připustil, že když svou životní lásku poprvé spatřil, zalitoval, že už není svobodný.

V době, kdy se definitivně dali dohromady, měli za sebou oba velmi složitá životní období. Munzarovo manželství se rozpadlo. Naděžda se zamilovala a provdala za spisovatele Ivana Krause a spolu s ním i tehdy ještě malou dcerkou Johankou krátce po svatbě emigrovala.

Munzar tak de facto přišel o možnost vychovávat svou dceru a být plnohodnotnou součástí jejího života, což tehdy nesl velmi těžce.

Prvním manželem Jany Hlaváčové byl herec Jiří Michný. Osud mu však nevyměřil dlouhý život. Vstoupila mu do něj nevyléčitelná nemoc, roztroušená skleróza. Zemřel v pouhých 34 letech. Hlaváčovou jeho smrt zdrtila.

Munzar se jí stal obrovskou psychickou oporou, navíc přijal za svou také dcerku Terezu. Po velkém trápení tak znovu našli lásku a naplnění. Štěstí hvězdného páru zpečetilo v roce 1971 narození dcery Báry, která se později vydala v hereckých stopách slavných rodičů.

Jana Hlaváčová a Luděk Munzar ve filmu Pražák (1997)

„Nebylo to zadarmo. Prožila jsem si pád na ústa ve věku, kdy jsem měla ještě šanci pochopit, jaké jsou moje životní hodnoty a co v životě potřebuji. A Luděk si v podstatě prožil něco podobného. Takže velice zraněni jsme se k sobě přibližovali a vážili si kvalit druhého,“ vzpomínala po letech Hlaváčová.



Vztah Jany Hlaváčové a Luďka Munzara byl vybudovaný na vzájemném porozumění. Sdíleli stejné hodnoty a názory na zásadní věci. Jako jedni z mála exponovaných umělců své doby nepodepsali Antichartu.

Oba také společně v roce 1990 opustili Národní divadlo, protože nesouhlasili se směrem, kterým se umění činohry ve Zlaté kapličce začalo ubírat. Pro Munzara znamenal odchod z Národního zároveň odchod z divadelní scény jako takové, což jeho ženu zpočátku dost mrzelo.

„Dřív mi to bylo líto. Protože k stáru, kdy má člověk zkušenosti a tolik toho o své profesi ví, může to zužitkovat. Ale on ty zkušenosti myslím zužitkoval jiným způsobem,“ nechala se před lety slyšet Jana Hlaváčová, která na prkna, co znamenají svět, nezanevřela.

Velké porozumění musela mít herečka také, pokud šlo o záliby její lásky. Munzar nebyl totiž jenom herec, ale také automobilový závodník a věnoval se i sportovnímu létání. Hlaváčová tak musela trnout strachem pokaždé, když se vydal na závodní trať či do vzduchu. Měla však pochopení proto, že její muž zkrátka miluje adrenalin.

Luděk Munzar a Jana Hlaváčová v cyklu hereckých beneficí Setkání s hvězdou (2012)

„Byla bych moc nerada, kdyby mi někdo něco zakazoval, nebo mě omezoval. Proč bych to měla dělat já? Moc se mi líbilo, že i dospělý chlap dokáže zůstat ‚klukem‘. Jediné, co jsem těžko zvládala, byl právě strach,“ vysvětlovala svůj přístup uznávaná herečka.



„Věděla jsem, že není hazardér, když létal, tak mi vždycky říkal: ‚Podívej, kolik se denně na silnici zabije lidí.‘ Měla jsem ale i strach o sebe. Co já bych bez něj dělala? Jak bych mohla být ještě někdy šťastná?“

Štěstí jim nakonec vydrželo dlouho. Slavný pár rozdělila až smrt Luďka Munzara 26. ledna 2019. Bylo mu 85 let.