Přišla mi unylá, divná a ezoterická, říká Merkner o seznámení s Bernáškovou

„Máme několik verzí našeho seznámení. Já mám verzi, on má verzi. Seznámili jsme se na jednom večírku, kde nás chtěl seznámit pracovně Bisi Arichtev, ale byli jsme si strašně nesympatičtí,“ začala vyprávět Jana Bernášková.



„Mně přišla unylá, divná, ezoterická, měla na sobě takové batikované věci. Pak mi ji nabídl Facebook jako přítele, které možná znáte. Tak jsem ji přidal,“ doplnil Rudolf Merkner.

Herečka si nejdřív myslela, že je to fanoušek, odklikla ho a až když rozklikla jeho profil, zjistila že to je ten scenárista z večírku. „Nějaký čas jsme tam jenom tak byli. Mně to bylo takový trapný, že si chce asi povídat, že bych se měla snažit. A tam byla taková funkce ,šťouchnoutʽ, tak jsem ho šťouchla, šťouchl mě zpátky, takhle jsme se šťouchali asi dva měsíce, to bylo vzrušující,“ popisuje začátky vztahu se scenáristou.

„On pak udělal fór a napsal mi zprávu: Toto je vánoční šťouch. A já jsem to otevřela 19. ledna, tak jsem mu napsala, že se omlouvám, že mu odepisuju tak pozdě, ale že jsem se sprchovala. To ho pobavilo,“ prozradila.

Jana Bernášková a Rudolf Merkner

„My jsme se zamilovali přes text. Jana byla neuvěřitelně vtipná. Vydrželi jsme takhle opravdu dlouho, asi až do TÝTÝ. Vyhrál jsem ho a jel jsem na pořádný šťouch,“ práskl Rudolf Merkner.

Jana Bernášková se kromě herectví věnuje i psaní knížek. Ta poslední se jmenuje Jak přežít svého muže. „Je to o tom, kolik žena musí přežít partnerů, než najde toho pravého. Já jsem to jednou s kamarádkami počítala, já jsem měla třináct partnerů, ale moje kamarádka jich má 64. Holky to počítají, dělají si tabulky, jaký to s jakým bylo, kolik bylo pravých orgasmů, kolik hraných, kdy to byla láska, kdy jen sex. Někdy jen tak z nudy. Nemám na to excelové tabulky, píšu si to ručně,“ dodala.