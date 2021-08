Je to stará žena, je jí sedmatřicet, říká Saudek o matce svého ročního syna

„Nemůžu se dopočítat svých dětí. Řekl bych, že jich mám tak patnáct nebo šestnáct. Některé už jsou v penzi. Některé umírají. Mám i pravnuka, který je o třináct let starší než moje poslední dítě,“ řekl v minulosti Jan Saudek v talkshow 7 pádů Honzy Dědka.



Nedávno pak přiznal dalšího nemanželského potomka, nyní už ročního chlapečka Jonatána. Ten žije se svou maminkou na Slovensku. „Ta dáma si to dítě upřímně přála. Je to stará žena, je jí sedmatřicet let,“ řekl fotograf v aktuálním rozhovoru pro pořad Showtime s tím, že výraz „stará“ měl na mysli ve spojení s mateřstvím.

„Měla nejvyšší čas. Má sice dva doktoráty… Ale jestli to chtěla, tak blázen by to odmítl. Je to z umělého oplodnění. Já jsem každej večer vožralej a neschopnej do tý holky na******t. Udělalo se to tak, že do ampulky a ona s tím jela k doktorovi. A oni to tam vpravili,“ popsal Jan Saudek početí syna.

Jeho partnerka Pavla přiznala, že kdysi hodně žárlila, dnes je už prý v klidu. „Žárlila jsem hodně na začátku. Uklidnily mě naše děti a to, že se Jan vždycky vrátil. Teď jsem velice tolerantní,“ říká novinářka, která o manželově početí nejmladšího syna Jonatána neměla ani ponětí.

„Nevěděl jsem totiž, že to vyjde. Pokusil jsem se o to dvakrát, podruhé se to zřejmě podařilo. Pak byly zase obavy, že dítě nebude v pořádku, naštěstí je,“ vysvětlil Saudek své důvody, proč manželce nic neřekl.

„Pavla je vzácná holka a nemůžu po ní chtít, aby mě vášnivě milovala. Ale má domov a má děti. A je to pravděpodobně, bez urážky pro další holky kolem mně, nejlepší holka, jakou jsem potkal. Miluji ji naplno. Přece nemusí nic hrozného ‚vydržet‘. Platím jako mourovatej. Všecko je o penězích a vše ostatní jsou kecy,“ dodal fotograf.