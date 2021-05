Jsem pro genderovou rovnost a více nahých mužů ve filmu, říká adept na Bonda

„Natáčení erotických scén? Je tam velký potenciál pro trauma. Všichni jsou totiž dost citliví na své nahé tělo. Takže když plánujete ve scénáři erotickou scénu, napište tam prosím jen spojení erotická scéna a nechte herce samotné rozhodnout, co je pro ně v tomto ohledu v pohodě a co už je přes čáru. Každý by měl sám určit, jak daleko chce v natáčení sexuálních scén zajít,“ řekl James Norton v rozhovoru pro magazín GQ HYPE.

Herci se nelíbí ani to, že v posledních letech jsou na obrazovkách naprosto běžně vidět zcela nahé ženy, pokud se však objeví nahý muž, je to podle cenzorů příliš explicitní. Také proto se mu prý líbí seriál Normální lidi televize BBC, kde je hlavní hrdina v podání herce Paula Mescala stejně často nahý jako hlavní hrdinka, kterou hraje Daisy Edgarová-Jonesová.

„Jsme tak zvyklí vídat jen ženskou nahotu, že když dnes najednou vidíme muže, jak ho má venku, mnozí z nás si řeknou ‚Proboha, to je vážně trochu moc!‘ Tak to přece ale není, ne? V takovém případě je to jen vyrovnané. Chce to více otevřenosti, genderové rovnosti a nahých mužských těl ve filmu,“ myslí si Norton.

O roli Jamese Bonda s ním bojují například herci Regé-Jean Page, Tom Hardy, Sam Heughan, Richard Madden či Idris Elba.

„Nejspíš tu roli nezískám, i když... Kdo ví! A ano, mít na castingu na roli Bonda černého herce je důležité. Ale mnohem důležitější podle mě je vnímat to už v dnešní době jako naprosto normální a běžnou věc. Zkrátka vůbec se nad tím nepozastavovat,“ dodal James Norton.

Dvacátá pátá bondovka, ve které se naposledy v roli charismatického britského agenta objeví Daniel Craig, stála kolem 200 milionů dolarů (asi 4,2 miliardy korun). Snímek měl být původně uveden do kin loni v dubnu, pak v listopadu 2020, následně letos v dubnu a nyní má termín premiéry v říjnu 2021.



