Nejlepší ryba je hovězí, smějí se Jakub Vágner s manželkou

Jakub Vágner o svatbě i otcovství

Čím si vás Caludie získala?

Především je skvělý člověk. Potkávali jsme se několikrát za rok na rybářských výstavách. Vždycky se mi líbila, ale taky si pamatuju, jak jsem kamarádovi řekl, že takovou bych nikdy nechtěl. Představte si jedinou krásnou holku na výstavě, kde je třeba padesát tisíc chlapů. Na to se přece nedá nežárlit. (směje se) A vidíte, jak to dopadlo.

Jak spolu mluvíte?

Česko-anglicko-německo-polsky. Občas je to legrace. Někdy taky nechci, aby rozuměla všemu, jenže už začíná rozumět velmi slušně, tak si někdy musím dávat pozor.

Kdo chtěl svatbu?

Oba, ale já se samozřejmě zeptal první. Zastáváme staré hodnoty, které jsou podle nás ty správné. Máme rádi tradice našich předků. S nápadem, jaký bude obřad, přišla Claudie a moje sestra Terezka. Nechal jsem jim volnou ruku a dobře jsem udělal. Dopadlo to skvěle. Jejich organizace byla úžasná a myslím, že na tuhle svatbu z hostů nikdo jen tak nezapomene. Skvělá atmosféra.

Kdy si dáváte rybu?

Vždycky jsem říkal, že nejlepší ryba je hovězí. Na tom se nic nezměnilo. Podobně to má Claudia. Rybu si dáme jen velmi zřídka.

Jakub Vágner Jeho povolání ho proslavilo po celém světě. Drží různé rekordy, je tváří televizních dokumentů, například Fish Warrior na National Geographic Channel. Napsal několik knih. Studoval na Pražské konzervatoři hru na kontrabas, otec je známý hudebník Karel Vágner. Má tři sestry a dva bratry. V roce 2019 tančil ve StarDance.

Jaký budete táta?

Myslím, že přísný, ale že budu i rozmazlovat. Každopádně se nesmírně těším.

Co vaše časová vytíženost?

Náš společný čas je sice omezen oboustrannou vytížeností, ale spojuje nás láska k přírodě a rybaření. Občas jsou některé situace až úsměvné. Vrátím se po třech dnech tvrdého natáčení, kdy se nezastavíme ani přes veškeré rozmary počasí, a rád bych si sednul na gauč a třeba si pustil film. Claudia ale řekne, že si pojedeme odpočinout na ryby. Já samozřejmě poslechnu. (směje se)

Jak prožíváte čtyřicítku?

Když mi bylo dvacet, říkal jsem si, jak jsou čtyřicátníci staří. No musel jsem to už přehodnotit. Teď vážně, neprožívám ji vůbec. Pořád se snažím žít naplno. I když jsem už opatrnější a do všeho se nevrhám jako dřív.

Kde nejraději chytáte?

Svět jsem procestoval křížem krážem. Dřív jsem nejraději chytal tam, kde jsou velké ryby, dneska nejraději v nedotčené přírodě. A úplně nejraději u nás v Česku. A hlavně nejraději chytám pořád.

Kdy si zahrajete na kontrabas?

To už je hodně dlouho. Kontrabasové struny jsou neúprosné, a pokud necvičíte, slezou vám mozoly a je konec. Sem tam si zahraju na klavír, ale hudbu si šetřím na stáří.

Claudia Vágner o češtině i hudbě

Kdo koho ulovil?

Když jsem Jakuba poznala, hned jsem řekla, že tohle je tedy dobrý blázen. O rybách mluvil s takovým zápalem, ale zároveň i láskou, že jsem to do té doby nepoznala. Potkávali jsme se na různých rybářských veletrzích po Evropě, kde jsme většinou přednášeli o našich cestách za rybami. No a kdo koho ulovil, je přece jasné. (směje se)

Claudia Vágner S Jakubem měli v listopadu pohádkovou a stylovou svatbu v Praze na Vltavě. Teď se společně těší na nejkrásnější a nejdůležitější životní roli, v dubnu se jim narodí první dítě. Než se stala profesionální rybářkou, živila se logistikou. „Dřív mému snu o rybaření nikdo nevěřil, stejně jako u Jakuba. Byla to dlouhá cesta, hodně práce i odříkání.“

Co umíte říct česky?

Česky se učím, ale jde to pomalu. Naštěstí dost rozumím, protože rodiče pocházejí z Polska. Mé první české slovo byla svíčková, momentálně nejoblíbenější jídlo. Dejte mi svíčkovou na stůl, k tomu dvojitou porci brusinek a všechno je v naprostém pořádku. I když kachna se zelím je ihned v závěsu.

Kde s Jakubem bydlíte?

Náš domov je u jezera Katlov ve Středočeském kraji. Je to kouzelné místo, které mi moc přirostlo k srdci. Ty východy a západy slunce jsou tam neuvěřitelné a já můžu konečně rybařit i ze své vlastní zahrady. Nedokážu si představit hezčí místo na bydlení. Do Německa jezdím za rodinou zhruba každý druhý měsíc.

Co se vám na něm líbí?

Je toho opravdu hodně. Třeba jaký je gentleman. Když jsme spolu začali randit, vždycky mi otvíral dveře od auta a domu a já si myslela, že to bude jen ze začátku. Dělá to pořád. Pořád se o mě stará, ať má sebevíc práce. V Jakubovi jsem našla úžasného parťáka, se kterým se maximálně doplňujeme.

V čem jste jiní?

Toho je hrozně málo. Snad jen má německá dochvilnost je o něco přesnější než Jakubova. Tedy takhle: na schůzky chodí všude včas, ale domů většinou pozdě. (usmívá se)

Díky komu rybaříte?

Přivedl mě k tomu tehdejší přítel. Doprovázela jsem ho na rybách a po čase zjistila, jak mě samotnou to naplňuje. Mám ráda přírodu a klid, který člověk u vody najde. Když se podaří i nějaký ten úlovek, je to příjemný bonus. Nemám to ale tak jako asi většina chlapů. Nepotřebuju chytat ty největší ryby. Potěší mě každá čudla.

Čemu se věnujete?

Můj hlavní směr byl vždycky lov kaprů, ale v posledních letech jsem se začala zaměřovat i na lov dravců. Ono by to jinak s Jakubem ani nešlo. Náš jediný spor je tedy o to, co je lepší ryba. Jestli kapr, nebo sumec.

Jaký je váš vztah k hudbě?

Hudba je velkou součástí mého života. Mám ji moc ráda, ale sama nehraju na nic a zpívám raději pouze tehdy, když kolem mě není živá duše.