Neopenis mám z kůže na předloktí, říká transsexuální syn zpěvačky Sade

„Bylo to dlouhá a náročná cesta, ale zvládli jsme to a jedeme domů! Mami, děkuji ti, že jsi těchto posledních šest měsíců byla po mém boku,“ napsal syn zpěvačky Sade – Izaak Theo Adu – na Instagramu ke své fotce s matkou.



„Děkuji ti za to, že mě povzbuzuješ ve chvílích, kdy všechno nejde lehce, a bojovala jsi se mnou při proměně v muže, kterým doopravdy jsem. Děkuji ti také za lásku, kterou mi dáváš. Máš to nejčistší srdce. Moc tě miluji. Jsi královna všech královen,“ dodal.

Izaak Theo Adu přišel na svět jako dívka. V pubertě si prý uvědomil, že je jiný než ostatní a v průběhu let pochopil, že by se mnohem lépe cítil v těle chlapce. V roce 2016 oznámil, že je transsexuální a letos absolvoval změnu pohlaví.

Během půlročního pobytu v nemocnici Izaak své fanoušky na sociálních sítích pravidelně informoval o prodělaných operacích, úpravách a změnách. Například v červnu nahrál na Youtube video, ve kterém detailně popisuje, jak mu lékaři vytvářeli neopenis z kůže na předloktí.

„Celý ten proces proměny je velmi bolestivý, únavný, emocionálně nesmírně vyčerpávající, nepohodlný a mnohdy jsem se sám sebe ptal, proč musím toto všechno podstupovat,“ řekl ve videu, které nahrál v květnu na sociální sítě.



„Stálo to však za to. Jako bych se mohl poprvé v životě opravdu naplno nadechnout. Je to ten nejlepší pocit na světě. Jsem pyšný na to, kým jsem. Doufám, že tím, že jsem sdílel svou cestu proměny, jsem alespoň někomu pomohl usnadnit život a povzbudit ho v jeho rozhodnutí,“ dodal Izaak.

Neopenis z předloktí Neopenis (a zároveň močová trubice) se vytváří přenesením volného kožního laloku z předloktí (u praváků obvykle z levé ruky). Ke krytí vzniklého kožního defektu se využívá štěp z vnitřní strany stehna. Na místě odběru zůstává plošná jizva připomínající po zhojení v řádu týdnů dávnou spáleninu. Síla a pohyblivost paže není omezena. Vzniklý penis umožňuje po zhojení močení běžným způsobem. Zdroj: transsexualita.cz

VIDEO: Izaak Theo má vlastní kanál na Youtube: