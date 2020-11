Děti jsem si moc přála, ale byla jsem na to přání sama, říká Iva Pazderková

„Měla jsem potřebu sama sobě dokázat, že si zvládnu splnit sen. Že jednou v životě udělám něco pořádně, co nejde okecat. Příprava na fitness soutěž byla tvrdá. Je to sport a vyžaduje to tvrdou disciplínu, odhodlání i mentální proces,“ popsala Iva Pazderková v rozhovoru s Honzou Dědkem.

Herečka se pět měsíců ani nedotkla alkoholu. „Takhle střízlivá jsem byla naposledy asi ve svých čtyřech letech. Doufala jsem, že mi to pak nebude chutnat, ale bohužel mi alkohol chutná dál,“ přiznala s tím, že úspěch v soutěži oslavila jídlem.

„Jeli jsme s přítelem na opulentní večeři, kde se platí paušál, a sněz, co sníš. Myslím, že jsem se jim nevyplatila,“ směje se Pazderková, která svého přítele poznala před čtyřmi lety během natáčení hudební show.

„Zatím jsme se nevzali, já jsem trošku konzervativní. Mě musí nejdřív někdo požádat o ruku, abych se vdala. Navíc už jsem dvakrát rozvedená,“ říká herečka, která byla provdaná za kolegu Luboše Veselého a krátké manželství prožila s Lukášem Pavláskem.

„Luboš je stejně starý jako moje maminka. Naši byli překvapení, protože jsem jim tvrdila, že je o deset let mladší. Manželství nám vydrželo dva roky. S Lukášem Pavláskem to bylo kratší manželství. Seznámili jsme se na stand-upu, já byla čerstvě rozvedená a on je nesmírně inteligentní a milý člověk. Vzali jsme se, a pak jsme zjistili, že brácha se ségrou by se asi neměli brát. Byli jsme spolu tak tři měsíce. Bylo mi asi šestadvacet,“ vzpomíná Iva Pazderková.



V talkshow promluvila i o miminku. „Děti jsem si moc přála, ale zůstávala jsem v partnerství, kdy jsem na to přání zůstala sama. Teď jsem šťastná a spokojená a máme s partnerem stejné představy o budoucnosti,“ dodala Pazderková.