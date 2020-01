Na internetu kolují fotomontáže nahé Kubelkové z jejího profilu

Fanoušci Ivy Kubelkové, kteří sledují její oficiální profil na Facebooku, byli ve čtvrtek ráno velmi překvapeni, když objevili sérii fotografií s nahou kráskou.



Většina z nich byla přesvědčená, že jde o fotomontáže, které na profil modelky a moderátorky na sociální síti umístil nejspíše hacker, který se naboural do jejího účtu.

„Ivo, vstávej. Někdo řádí na tvém FB,“ napsal jeden ze sledovatelů. „Toto je fotomontáž. To by Iva na svůj profil nedala, i když by to bylo krásné,“ uvažoval další.

„No jo, fanoušci, kteří si myslí, že to umí s Photoshopem, jsou pěkná holota.“ „Ivo, neboj. Víme, že to nejsi ty. Je to nějakej hnusák, kterej se ti navrtal na fb,“ zněly některé komentáře.

Příspěvek s nahými snímky byl krátce po deváté hodině odebrán. Fotografie si však na internetu žijí vlastním životem. Iva Kubelková se již k celé situaci vyjádřila v příspěvku na Facebooku.

„Bohužel se mi někdo naboural na můj FB účet a zveřejnil fotokoláž, na které nejsem já, to je vám doufám jasné! Prosím vás o nahlášení zneužití mého profilu, právě to budu řešit, zároveň prosím všechny novináře, aby nezveřejňovali na internetových online novinách tuto strašnou koláž, protože to je jistě cílem člověka, který jí tam dal. Zatím jsem na svém účtu, ale až se odhlásím, zřejmě už se sem nějakou dobu nedostanu. Tak prosím, nahlaste to, děkuji vám moc,“ uvedla Kubelková.



VIDEO: Najednou jsem dceru viděla jinak, než jsem zvyklá, říká Iva Kubelková Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu