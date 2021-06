Nevěřím, že někdo dokáže být roky věrný, přiznává polyamorii Frühlingová

„Píseň Moralisté je o tom, co všechno se v manželstvích a vztazích děje po delší době. Nevěřím, že někdo dokáže být věrný dvacet, třicet, nebo padesát let,“ říká Iva Frühlingová v rozhovoru pro pořad Showtime.

„Aby se předešlo situacím typu tajné dopisování, schovávání se, vypínání mobilu a podobně, řekli jsme si doma, že si to prostě rovnou řekneme a nemusíme řešit podobná dramata,“ vysvětluje zpěvačka s tím, že její muž jí povolil mít milence a ona souhlasila s tím, když bude mít bokovku i on.

„Stalo se ale to, že od té doby, co jsme si to vzájemně dovolili, tak se nám už najednou moc nechce. Zakázané ovoce nejlépe chutná. Mě vlastně nejvíc bavilo to, že je to tajně,“ přiznává Frühlingová.

Podle zpěvačky je velmi složité najít někoho, kdo bude smýšlet podobně a zdaleka ne každý může takový vztah doma zkusit navrhnout. Zpočátku prý žila s partnerem také v klasickém vztahu, ale oba se v něm cítili špatně.

„Ani jeden z nás takový není. Potom, co jsem veřejně na sociálních sítích řekla, jak to doma máme, jsem se dost bála reakcí. Naopak jsem však díky tomu zjistila, že spousta lidí to má stejně jako my. Dost jsem si oddechla,“ říká. „Jsme spolu už třináct let. Takže dlouhodobě udržitelné to je. Alespoň pro nás to tedy funguje,“ dodala Iva Frühlingová.



Iva Frühlingová, která se v minulosti živila i modelingem, se kterým začala ve Francii, je podruhé vdaná. Prvního manžela, muzikanta Richarda Krajča, si vzala v srpnu 2005. Po půlroce už měli u soudu první rozvodové stání. V roce 2014 se zpěvačka tajně vdala za přítele Honzu, s nímž má syna Adama.



K vyznavačům polyamorie v Česku patří například herečka Tereza Těžká z dokumentu V síti a její muž Jan, či zpěvák Voxel s manželkou Marií, kteří zprávu oznámili svým příznivcům v minulém týdnu.

VIDEO: Iva Frühlingová - Moralisté: