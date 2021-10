Muži jsou idioti a pomalí troubové, míní Irena Obermannová

Irena Obermannová patří k uznávaným českým spisovatelkám a scenáristkám. Pro ostré slovo a výhradu k televizním adaptacím svých scénářů nejde daleko. Její scénáře totiž dostávají do rukou muži, a to je podle Obermannové kámen úrazu.

„Neptej se mě, proč moje věci zfilmovávají muži. Prodám to České televizi, napíšu scénář, jsem celá šťastná, že to vzali, oni si to koupí, a tím nad tím autor ztratí dohled. Netýká se to zdaleka jen mě. Ano, ve slušnějších televizích, ve slušných týmech se na to autora ptají, ale už jsem i zažila, že mi bylo řečeno, že to musí natočit muž, aby to nebylo tak moc ženské,“ rozohnila se spisovatelka známá svým vyhraněným postojem k mužům.

„Trapné padesátky režíroval muž, a podle toho to dopadlo. Blbě. Muži jsou idioti, zejména ve vztazích. Pár mužů jsem ve svém životě potkala. V jedné knížce píšu, že jsou to pomalí troubové. Ve vztazích jste natvrdlí. Muži by měli být feministi, měli by chápat, že lidi jsou si rovni,“ tvrdí Obermannová.

Odvážná je nejen ve svých tvrzeních, ale i ve svých textech. Její nová kniha Babička není výjimkou. „V téhle knížce mluvím poměrně dost otevřeně o věcech, o kterých se v českých knížkách moc nedočteme. Myslím, že jsem skoro první, která přišla s otevřenou zpovědí nejen o sexu nás 50+,“ uvažuje spisovatelka.

Obermannová se také připravuje na filmovou adaptaci svého zřejmě nejkontroverznějšího díla, Tajné knihy, ve které popsala svůj do té doby tajný intimní vztah s prezidentem Václavem Havlem, kterého v knize nazývá Největším Čechem. „Tajná kniha vyvolala malý velký skandál. Tehdy novináři vyzvonili, kdo tím Největším Čechem byl, nepopřela jsem to, protože to potvrdil Václav Havel,“ vysvětlila spisovatelka.

Moderátor Honza Dědek pak oznámil, že kniha bude zfilmována režisérem Robertem Sedláčkem. „Ještě netuším, jestli z toho něco bude. Pokud by z toho vůbec něco mělo být, budu mít jedinou starost, aby to bylo dobré. A ještě jsem nenapsala ani slovo, nevím, jestli to vznikne. Neprozřetelně jsem ti to prozradila do telefonu, a už je to venku,“ reagovala pak Obermannová na vyzrazení novinky zdrženlivě a naoko popudlivě.