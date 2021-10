Na obálce Playboye bude poprvé gay. Pózuje v kostýmu zajíčka

„Mít muže na obálce Playboye je obrovská pocta pro LGBT komunitu, pro moji komunitu hnědých lidí, a je to všechno tak neskutečné,“ napsal na Instagramu Bretman Rock, který již s Playboyem spolupracoval. Šlo o kolekci oblečení, ale nyní je to poprvé, co pózuje na titulce.

Influencer se proslavil svými videi na YouTube a později začal moderovat vlastní show na MTV. O snímky Bretmana Rocka se postaral fotograf Brian Ziff. Nechybí typické záběry v korzetu, se zajíčkovskýma ušima, motýlkem a manžetami.

Uši z kostýmu playboyovského zajíčka už dřív měli při focení herci Ezra Miller a Paul Rudd. Pokud se nepočítá zesnulý zakladatel magazínu Hugh Hefner, tak portorický raper Bad Bunny se loni v červenci stal první mužskou hvězdou na titulní stránce časopisu.

Americké vydání magazínu je pouze digitální, protože Playboy v březnu 2020 po 66 letech přestal vycházet v tištěné podobě. Vydavatel to zdůvodnil mimo jiné problémy kvůli koronavirové pandemii.

Playboy se snaží podporovat rozmanitost. Letos na jaře se na titulní stránce evropské mutace pánského magazínu objevila plus size modelka, dcera herce Davida Hasselhoffa Hayley. Loni se německá plavkyně Elena Krawzowová stala historicky první paralympioničkou na obálce.

První americkou transgender playmate byla v roce 2017 francouzská modelka Ines Rau. Už rok předtím měli Italové na titulní stránce pánského magazínu transgender modelku Vittoriu Schisano. V roce 2018 německý Playboy přišel s obálkou, na které pózuje transgender modelka Giuliana Farfalla a loni byla transgender influencerka Victoria Volkova na titulní stránce mexické mutace časopisu.