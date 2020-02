Děti mi chybí. Musím je ale mít s někým, na koho je spoleh, říká Zeťová

„Jsem tu v Čechách už delší dobu. Chyběli mi houby, český lidi, rybníky a tak. Vrátila jsem se z Řecka, i když chlap mě tady žádnej nečekal,“ řekla Helena Zeťová v rozhovoru pro pořad TopStar.



Zpěvačka se z Řecka vrátila již před dvěma lety po rozchodu s tamějším třetím partnerem. Nyní se chce naplno věnovat sólové hudební kariéře, na podzim vydala po dlouhých deseti letech nové album nazvané Consequences.

Zeťová, která je známá tím, že si ráda užívala divoké večírky, přiznala, že už dávno neřádí jako kdysi. „Není to jako dřív. Sem tam někam zajdu, ale už to není tak, že se ráno probudím a můžu hned fungovat, takže trochu brzdím,“ vysvětluje.

Přiznává také, že by ráda založila rodinu. Zatím se však nenašel ten pravý. „Chybí mi děti. Vždycky jsem říkala, že budu mít čtyři, což už asi nestihnu. Nedovedu si to ani teď úplně představit,“ říká zpěvačka.

„Ono to přijde s tím chlapem. Musí to být s někým, na koho se můžu spolehnout. Musím to chtít. Musíme to chtít oba. A to se mi zatím v mém životě nepřihodilo,“ dodává Helena Zeťová.