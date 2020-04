Klumová o manželovi mladším o 17 let: Je to můj první skutečný partner

„Loni jsem měla velmi rušný rok. Bylo to úžasné. Před dvěma roky jsem potkala svého manžela. A mám pocit, že je to poprvé, kdy mám opravdového partnera,“ svěřila se Heidi Klumová v rozhovoru pro deník The Sun.

„Když mám problémy nebo se snažím cokoli vyřešit, on mi vždy naslouchá. Je úžasné mít v životě skutečného partnera. Poprvé mám někoho, s kým mohu mluvit úplně o všem. Někoho, kdo se mnou sdílí povinnosti, které máme v životě všichni. Byla jsem zvyklá, že jsem na vše sama,“ popisuje modelka, podle které si s Tomem Kaulitzem mladším o sedmnáct let rozumějí hodně také proto, že mají oba kořeny v Německu.

„Je to ten nejmilejší, nejroztomilejší, nejstarostlivější a nejvíc milující člověk. Mám pocit, že mám opravdu obrovské štěstí. Nevím, kdy naposledy v životě jsem byla tak šťastná. Je naprosto úchvatný. Možná je to proto, že je Němec, rozumíme si zkrátka jinak a lépe,“ dodala Klumová.

Heidi Klumová je vdaná potřetí a je matkou čtyř dětí. S prvním manželem Rikem Pipinem žila ve svazku od roku 1997 do roku 2002. Druhým manželem jí byl v letech 2005 až 2014 zpěvák Seal. S tím dokonce několikrát obnovovala manželský slib. Modelka se prosadila také jako moderátorka, zahrála si ve filmech a navrhla vlastní módní kolekce.

Tom Kaulitz byl jednou krátce ženatý s královnou krásy Riou Sommerfeldovou. S Klumovou se poznali začátkem roku 2018 na oslavě narozenin designéra Michaela Michalského a zasnoubili se koncem téhož roku, kdy supermodelka umístila na svůj instagramový profil jejich společnou fotografii, na níž ukazuje diamantový prsten a ke které připsala: „Řekla jsem ano.“