Seal zakázal Klumové vzít děti do Německa, modelka žádá o pomoc soud

Vztahy mezi Sealem a Heidi Klumovou se v posledních letech stále zhoršují. Modelka chtěla v říjnu na pár měsíců odvézt děti do Německa, aby byly s ní, když bude natáčet německou verzi soutěže Next Top Model. Bývalý manžel jí to však zakázal. Modelka tak žádá o pomoc soud. V žádosti se proti otci vyjadřuje také nejstarší dcera.



Heidi Klumová chce od soudu oficiální povolení k tomu, aby mohla na několik měsíců odvézt do Německa šestnáctiletou Leni, čtrnáctiletého Henryho, třináctiletého Johana a desetiletou Lou. Seal ale cestu odmítá, protože je to prý v době pandemie pro děti nebezpečné.

„Jsem si velmi dobře vědoma nezbytných opatření prevence onemocnění covid-19 a nikdy bych naše děti nevystavila riziku. Podnikla jsem pro cestu do Německa všechna preventivní opatření, stejně jako to dělám v USA,“ píše v žádosti soudu Klumová.

Modelka na Seala, vlastním jménem Henryho Samuela, zaútočila s tím, že ačkoli mají střídavou péči, on o děti příliš zájem nejeví. „Henry tráví s dětmi čas opravdu jen velmi sporadicky. O Vánocích budeme mít tři týdny volna… Ačkoli měly děti tyto Vánoce trávit se mnou, protože loňské trávily s Henrym, jsem ochotná nechat mu je i během letošních svátků, pokud o to bude stát. A navíc Henry má britský pas, takže může do Německa přicestovat na něj a s dětmi se během natáčení vidět, pokud o to bude opravdu stát,“ píše dále Klumová.

U soudní žádosti je přiložen také názor šestnáctileté Leni. „Je to těžké, protože miluji oba své rodiče, ale mám pocit, že musím promluvit. Chápu, že moji sourozenci jsou ještě příliš malí na to, aby mluvili se soudcem, takže to ráda řeknu za nás všechny. Moje máma potřebuje natáčet v Německu několik měsíců a já s mými sourozenci chceme být s ní. Jenže náš otec nám to nechce dovolit, ačkoli jsme se mu snažili vysvětlit, proč tam chceme být,“ píše.



Seal tvrdí, že ho chce exmanželka Heidi Klumová připravit o kontakt s dětmi a trvale se usadit v Německu. „Věřím, že Heidi má tajný plán, jak děti odstěhovat do Německa. Navzdory její žádosti, pokud bude uznána, by mohla odstěhovat děti daleko ode mě a jejich domova tady v Los Angeles. A to na neurčitou dobu, když zvážíme toto nejisté období v době šíření koronaviru v této zemi a omezení v cestování na německé straně, což se může neustále měnit a bránit tak dětem opustit Německo nebo přicestovat do Spojených států,“ uvádí ve svém vyjádření soudu Seal.

Heidi Klumová a její manžel Tom Kaulitz (Beverly Hills, 6. ledna 2019)

Seal se také ohradil proti tvrzení Klumové, že se svými dětmi netráví dostatek času. „Když požádám Heidi, abych směl s dětmi být, často to zbytečně komplikuje tvrzením, že ona nebo děti nemají v ty určité dny čas, že jsou děti nemocné nebo že mě jednoduše nemohou vidět. Takže jsem často nucen vídat se s dětmi jen podle Heidina diáře, a když se to hodí jí, což výrazně zkracuje čas, který mohou a mají děti trávit se mnou. Považuji za důležité, abych mohl trávit s dětmi co nejvíce času a byl jim nablízku,“ uvádí dále Seal.

Zpěvák přikládá také e-mailovou komunikaci z března tohoto roku, kdy se mu exmanželka svěřila, že má hrůzu z vývoje pandemie v USA a chtěla by se s dětmi odstěhovat do bezpečí v Německu. Ona i děti mají německé pasy a tak jí v tom podle zpěváka v podstatě nic nebrání. Seal také tvrdí, že jeho bývalá manželka už začala hledat dům pro celou rodinu na okraji Berlína.

Heidi Klumová a Seal se rozvedli v říjnu 2014 po devítiletém manželství. Modelka si v loňském roce vzala bývalého kytaristu skupiny Tokio Hotel, o sedmnáct let mladšího muzikanta Toma Kaulitze.