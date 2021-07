Se Sealem jsme osmkrát obnovili svatební slib. Nepomohlo to, říká Klumová

„Myslím, že jsme snad osmkrát obnovili náš svatební slib. Věřili jsme, že to nějak pomůže našemu vztahu. Zachránit ho a následně udržet,“ říká Heidi Klumová v rozhovoru pro The Sunday Times.



„Doufala jsem, že to bude něco jako festival lásky a spousta skvělé zábavy. Ale zkrátka to mezi námi dvěma nefungovalo. Bylo to k ničemu. Nepomohlo to. Ale nemůžete říct, že jsem se nesnažila,“ vzpomíná supermodelka.

Heidi Klumová a Henry Samuel známý jako Seal se poprvé vzali v květnu 2005 na pláži v Mexiku. Poté opakovali svatbu každý rok v den jejího výročí. Rozešli se v roce 2012, soud je rozvedl v říjnu 2014 po devítiletém manželství.

Ve střídavé péči nyní bývalí partneři vychovávají sedmnáctiletou adoptovanou dceru Leni, patnáctiletého syna Henryho, čtrnáctiletého Johana a jedenáctiletou Lou.

Loni skončila Klumová u soudu s exmanželem poté, co zpěvák nechtěl modelce dovolit, aby odcestovala s jejich dětmi na několik měsíců do Německa, kde natáčela reality show New Top Model. Soud v srpnu rozhodl, že Klumová vycestovat smí, ale musí zajistit, že se děti budou moci setkávat s otcem.



„Někdy by to mezi námi mohlo být rozhodně jednodušší. Ale víte co? Všichni jsme zdraví, a to je vlastně to jediné důležité, na čem opravdu záleží. Vše ostatní se vždycky nějak vyřeší,“ řekla v minulosti na téma vztahu s exmanželem supermodelka.

Kráska si v roce 2019 vzala bývalého kytaristu skupiny Tokio Hotel, o sedmnáct let mladšího muzikanta Toma Kaulitze (31).