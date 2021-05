Jsem lehce emocionálně nestabilní, vtipkuje o sobě Hana Vagnerová

Hana Vagnerová strávila v Americe tři roky. Kromě netradiční záliby v surfování objevila právě i to, že tamní muži velmi rádi provozují zmiňovaný dating. „Byla jsem na rande s jedním Američanem a on začal mluvit o nějaké holce. Tak jsem se začala smát, abych měla čas to zpracovat, a pak mu říkám: To je zajímavé, ty o té holce mluvíš, jako bys s ní byl také na rande. A on na to, že samozřejmě,“ zavzpomínala herečka v Show Jana Krause.

„Zase jsem se strašně dlouho smála a pak říkám, že tomu nerozumím, že dneska se mnou, včera s Annou… A on se nejdřív také dlouho smál a pak mi řekl, že takhle oni to v Americe dělají,“ popsala svoji hořkou zkušenost.

Herečka prozradila, že po tomto zjištění a mužově reakci následoval z její strany dlouhý monolog, který měl později velmi překvapivý účinek. „On byl pořád menší a menší a moje poslední věta byla: Tak to teda ne, já jsem královna a nezasloužím si, aby ses ke mně takhle choval! A odešla jsem. Od té doby mě miluje a pořád mi píše. Já o něj ale vůbec nestojím,“ přiznala.

Hana Vagnerová o sobě říká, že je vybíravá, ale dodala, že by vlastně chtěla všechno. „Nejdůležitější je humor, inteligence a charisma,“ vyjmenovala pak klíčové požadavky, které má na muže, ale sebekriticky také přiznala, že ona sama není úplně jednoduchá.

„Když to řeknu jemně, jsem lehce emocionálně nestabilní. Nečekaný pláč, nečekaný jásot, pak zase nahoru, dolů, všechno je barevný, pak zase černý. A já potřebuju, aby tomu ten muž rozuměl,“ dodala.