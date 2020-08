Návštěva strip baru? Ukázka absolutní neúcty k ženě, píše o muži Mašlíková

„Abyste pochopili, instagram ukazuje jen to hezké, co chceme, aby bylo vidět. Vždycky jsem odsuzovala ženatého nebo zadaného chlapa, který šel do strip baru. Každý má na to svůj názor, pro mě je to ukázka absolutní neúcty k ženě,“ napsala Hana Reinders Mašlíková v jednom ze svých příběhů.

Bývalá moderátorka Snídaně s Novou prý po celou dobu trvání vztahu doufala, že k tomu nedojde. „Celých šest let jsem měla jediné přání, aby tam nikdy nešel můj muž. Celých šest let mi říkal, že to vnímá stejně. Bohužel některá přání jsou nadlidský úkol. Proto přestaňte snít o princi a raději přijměte realitu a život, jaký je,“ pokračuje v příspěvku.

„Už mě přestalo bavit dělat ze svého manžela pana úžasňáka a vám tady na instagramu nalhávat, že máme dokonalé manželství. Nejsme úžasní, a bohužel ani naše manželství není, takže všichni závistivci a ti, co nás nemají rádi, budou dnes skvěle usínat. Bože, to je úleva, jako by ze mě spadla hromada obrovských kamenů,“ dodala bývalá Miss ČR a modelka.

O tom, že manželství není vždy idylické, jako ho s partnerem prezentují na sociálních sítích se Reinders Mašlíková zmínila již před rokem, tři roky po svatbě s trenérem bojových umění.

„Až se budete někdy v depresích rozplývat nad sociálními sítěmi, jak jsou zde všichni zamilovaní a šťastní, tak myslete na to, že vám sem nikdo nedá fotky nebo videa z hádky,“ řekla tehdy.



Hana Reinders Mašlíková s manželem vychovávají společně syna Andrease, který oslaví koncem srpna třetí narozeniny.