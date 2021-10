Nebojte se při sexu otevřeně říkat, po čem toužíte, vyzvala Paltrowová

V pořadu Sex, Love & Goop na Netflixu se Gwyneth Paltrowová stane koučkou, která bude párům radit, jak si vylepšit intimní život. Hlavní je prý zbavit se studu kolem ženské sexuality.



„Bývá velice trapné mluvit o tom, co přesně v posteli chcete. Nebo o něco žádat. Ať už se jedná o sex, nebo třeba jen o dotyky. Myslím, že do značné míry bylo ženám vždy podsouváno, že si o takové věci žádat nezaslouží. A to jim pak brání projevit svá přání. Nebojte se zkrátka při sexu otevřeně říkat, po čem toužíte. Je to velmi důležité,“ říká herečka.

O sexu prý otevřeně mluví i se svými dvěma dětmi, sedmnáctiletou dcerou Apple a patnáctiletým synem Mosesem, které má s exmanželem, frontmanem kapely Coldplay Chrisem Martinem.

„Když jde o téma sexu, snažím se být velmi neutrální. Má generace dostávala spoustu zkreslených informací, kvůli nimž jsme pak ze sexu mohli mít dokonce až špatné a provinilé pocity. Já se snažím vyzvídat. Ale teenageři zkrátka nikdy moc nechtějí mluvit o sexu zrovna se svými rodiči. Naštěstí mají ve škole velmi podrobnou sexuální výchovu, takže s nimi profesoři relativně brzy zvládli i debatu o motýlech a květinkách. Já jsem tu pak na všechny ostatní otázky. Ale těch otázek je zatím velmi málo,“ svěřila se Gwyneth Paltrowová v rozhovoru pro Netflix.

Herečka podporuje své děti v tom, aby se při intimních prožitcích do ničeho nenutily a nenechaly se ovlivňovat v tom, co cítí. „Budu je vždy podporovat v tom, aby naslouchaly svému nitru, poslechly své instinkty, poslouchaly, jestli jim to, co dělají, přijde pocitově správné, a podle toho jednaly,“ dodává.



Paltrowová se jako správná podnikatelka nebojí na Instagramu propagovat své zboží, jak se dá. Pozornost fanoušků a zákazníků získává třeba i tím, že se na fotkách občas ukazuje zcela nahá.