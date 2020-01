S partnerem nám to klape jen proto, že spolu nebydlíme, míní Andersonová

„S partnerem spolu nebydlíme. A jen proto to tak skvěle klape. Kdybychom začali žít ve společné domácnosti, byl by to rychlý konec našeho vztahu,“ řekla Gillian Andersonová v rozhovoru pro magazín The Sunday Times Style.

Herečka žije již čtvrtým rokem se scenáristou Peterem Morgenem, který má z předchozího manželství s dcerou českého politika a šlechtice Karla Schwarzenberga (82) Annou Karolínou Schwarzenbergovou (51) tři děti.

Také Andersonová má tři potomky – jedenáctiletého syna Felixe, třináctiletého Oscara a pětadvacetiletou dceru Piper.

„Funguje nám to takto velmi dobře. Když bydlíme každý sám, je pro nás oba vzácné, když se potkáme, a užíváme si to. Když jsem pak zase se svými dětmi, můžu se na sto procent věnovat jen jim,“ popisuje herečka výhody odděleného žití.

„Je to vzrušující. Sami určujeme, kdy spolu chceme být. Nic nás vzájemně nedrží v šachu, nic nevyvolává strach typu ‚můj ty bože, nemůžu od něj odejít, protože co pak bude s domem a jak se budeme dělit?‘ Často se mi po něm také stýská, což je moc pěkný pocit,“ vysvětluje Andersonová, která má za sebou dvě neúspěšná manželství.

Nejvíce ji prý těší, že nemusí řešit jako mnohé jiné ženy nepořádek svého partnera. „Když vidím na zemi v jeho domě ležet kalhoty, jen je překročím. Nemám ani v nejmenším pocit, že je mou povinností cokoli s nimi dělat,“ říká.



„Než jsem vlétla do současného vztahu, někdo mi poradil, abych si sepsala seznam tří vlastností, které jsou pro mě u mého partnera nezbytné a nelze o nich diskutovat. Pokud jdete na rande a zjistíte, že ten člověk tyto tři nezbytnosti nesplňuje, pak to není partner pro vás. Takový vztah může samozřejmě vydržet, ale vy v něm nebudete šťastní,“ dodává Andersonová.