Gabriela Koukalová se pochlubila, že čeká miminko. Změnila si i příjmení

„Jsme obrovsky vděční, že nás s mým přítelem Milošem potkala tato radostná událost. Bereme to jako dar, kterého si moc vážíme a moc se na něj těšíme. Vyhlídky na rodinu jsme měli od začátku oba, ale vzhledem k mému pracovnímu vytížení a méně příjemným okolnostem, kterým už nějakou dobu čelím, jsme neplánovali a nechali tomu volný průběh,“ řekla moderátorka Gabriela Koukalová Liboru Boučkovi.

Dodala, že s partnerem byli překvapeni, že to šlo tak rychle, ale o to víc se na miminko těší. „Na Primě jsem musela barvu přiznat v momentě, kdy hlavní kostymér dostal zákaz oblékat mě na vysílání do lahvově zelených šatů s tím, že mi dělají velké břicho,“ řekla.

Kromě jiného stavu se primácká moderátorka svěřila s tím, že si po rozvodu s Petrem Koukalem nechala změnit příjmení. „Jako Gabriela Koukalová jsem uzavřela minulost a jako Gabriela Soukalová začínám žít nový, spokojenější život, s dalšími výzvami, které osud přinese. Jednom vím jistě, nudit se nebudu!“ prohlásila.

Moderátorka čeká dítě s přítelem Milošem Kadeřábkem. S novým životním partnerem se pochlubila před měsícem, ale chodí spolu delší dobu.