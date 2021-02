Gabriela Koukalová má nového přítele. Promluvila i o problémech po rozvodu

Moderátorka Gabriela Koukalová také prozradila, čím ji nový partner Miloš okouzlil. Velkou roli podle ní hrála empatie.

„Mám pocit, že je to jeden z lidí v mém okolí, kteří umí dobře naslouchat. Je velmi pozorný a strašně dobře vaří. A já miluju jídlo. Tím si mě hodně dostal, to mu nahrálo plusové body. Je to ten typ muže, který mě respektuje se všemi chybami, s tím, jaká jsem, což je obrovsky osvobozující,“ prohlásila Koukalová pro pořad ShowTime. „Miloš je multitalent – má rád sport, inklinuje i k umění, což je mi blízké. Myslím, že těch společných směrů je celá řada. Jsem šťastná.“

Dvojice plánuje společnou budoucnost. Podle moderátorky by se dalo říct, že spolu bydlí. A v posledních měsících čím dál tím intenzivněji. „Po zkušenostech z minulosti ale nejsem svatbám úplně nakloněná, takže v tomto směru bych rozhodně nepospíchala. Společnou budoucnost ale plánujeme, rozhodně!“ řekla.

Gabriela Koukalová a její přítel Miloš

Gabriela Koukalová se loni rozvedla s badmintonistou Petrem Koukalem. Přesto jejich majetkové vypořádání ještě neskončilo. „Myslím, že čím delší čas uplynul od rozvodu, tak jsem v podstatě víc a víc zklamaná. Pořád jsem věřila, že se dokážeme domluvit jako dospělí lidé, ale teď z toho mám pocit… dokonce je mi až nepříjemné, že jsou zpochybňovány moje sportovní úspěchy, ocenění. Dospělo to do takové fáze, že si oba dva musíme brát právního zástupce. Takže v klidu to asi moc neproběhne,“ dodala.

Bývalá vrcholová sportovkyně odloučení od manžela oznámila loni v září. Uvedla, že se ukázalo, že jejich představy o partnerském životě jsou odlišné. Olympijská medailistka tenkrát doplnila, že odluka nastává po vzájemné dohodě, a věřila, že s Koukalem zůstanou přáteli.