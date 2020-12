Líbí se mi vyšší, svalnatí a vzdělaní muži, říká česká Barbie Jiráčková

„Každá holčička se chce stát panenkou. Já jsem ten sen svým způsobem proměnila v realitu,“ řekla v rozhovoru pro Showtime česká Barbie Gabriela Jiráčková, která začínala jako zpěvačka.

Větší úspěch ji potkal až ve chvíli, kdy se začala stylizovat do známé plastové krásky. „Postupem času jsem začala uvažovat o zákrocích, které by Barbie vizáž ještě podtrhly. Jediný chirurgický zákrok, který mám, jsou však prsa. Chtěla jsem je mít dokonale kulatá, taková skoro geometrická,“ popisuje.

Kromě plastiky prsů má další drobné zákroky. Takzvanou jaw line, což jsou výplně hran tváří podle vzoru herečky Angeliny Jolie, a výplně rtů. „Mám v plánu si ještě nechat udělat nos a dokončit zuby. Potom si myslím, že už budu spokojená,“ plánuje Gabriela Jiráčková.

Její rodina a nejbližší reagují na různé úpravy velmi emotivně. „Když jsem byla na první operaci prsou, rodiče brečeli. Strach tam samozřejmě je, jsem jejich dcera, takže to tak vždycky bude. Ale vědí, že to má smysl a tuší, proč to dělám,“ vysvětluje Jiráčková.



Momentálně se živí hlavně jako influencerka. „Jako českou Barbie mě zvou i do zahraničních televizí, kde mám placené reportáže, fotím a natáčím kampaně, dělám reklamu na Instagramu. Sháním sponzory a partnery pro své projekty, což bude například nadace na pomoc šikanovaným dětem a na můj nový projekt, nebo spíše takový comeback, zpěv,“ říká.



A jaká je představa české Barbie o ideálním protějšku? „Líbí se mi vyšší svalnatí a vousatí muži. Ale spíš koukám na to, jestli si společně rozumíme. A jestli má muž vzdělání,“ popisuje Jiráčková.

Její partner Maxmilián Semela si život s kráskou nemůže vynachválit. „Baví mě být vedle atraktivní exkluzivní ženy. Čím více se na moji Barbie koukají, tím jsem radši,“ pochvaluje si.