Loni celá země slavila třicet let od revoluce, vy třicet let od seznámení. Je to tak?

Gabriela: No vidíte, to jsme si ani neuvědomili! Seznámil nás Ondřej Vetchý, byla jsem tehdy Pavlem naprosto oslněná. Ale nebyli jsme celou dobu spolu, zažili jsme různé peripetie – vzdálení a pak zase přiblížení…