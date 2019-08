Dost bylo spekulací, přiznala Perkausová přítele. Měsíce přitom mlžila

„Jsem zadaná a šťastná. Rozhodla jsem se jít s pravdou ven, už bylo dost spekulací,“ potvrdila Eva Perkausová. „Vyrazili jsme na dovolenou do Itálie na Sicílii a navštívili spoustu zajímavých míst. Včetně vesničky Corleone nebo ostrova Favignana kousek od Sicílie.“

V prosinci 2017, když moderátorku s podnikatelem vyfotili na akci v Liberci, přitom o partnerovi mluvit nechtěla. „O svých vztazích současných ani budoucích se bavit nebudu,“ uvedla tenkrát.

Nyní ovšem prozradila, že až postupně zjistili, že je jim spolu dobře a že si rozumí. Seznámili se na MMA zápasech.

O jejich vztahu promluvil i moderátorčin partner. „Před Evou jsem měl kamarády a pravidelně jsem se s nimi stýkal. Teď mám Evu a s kamarády si esemeskuji,“ cituje ho web Expres.cz.

Eva Perkausová se o svých vztazích rozpovídala loni pro Magazín DNES. Moderátorka měla asi tři déletrvající vztahy a pokaždé to byli starší partneři. Nepopírá, že byli finančně zajištění.

Eva Perkausová ■ Narodila se 25. března 1994.

■ Od 13 let se věnuje modelingu.

■ Jako moderátorka se stala známou díky Top Star magazínu, nyní uvádí hlavní zpravodajskou relaci FTV Prima spolu s Romanem Šebrlem.

■ Zahrála si ve filmu Modelky s.r.o., v epizodních rolích se objevila v seriálech Ohnivé kuře, V.I.P. vraždy a Znamení koně.

„To může být zpříjemnění toho vztahu, ale není to víc než to, když se o něj můžete psychicky opřít. Ani nemusí být krasavec. Naopak, připadá mi, že prvoplánově krásní chlapi se okoukají, ale neprvoplánově hezcí s vnitřním charizmatem v sobě mají něco, co na nich pořád hledáte a nemůžete to najít, a ten proces hledání se vám líbí,“ uvedla a prozradila, že své vztahy vždy ukončila, když ji přestaly bavit.

„Zní to strašně, ale zase se v tom odráží to mé určité citové sobectví, obvykle totiž láska odešla z mé strany. A jakmile odejde láska, chcete se s vaším protějškem vídat míň a míň a on to vycítí, už není cesty zpět. Nikdy nebyly příčinou rozpadu mých vztahů konflikty ani hádky. Na druhou stranu těch vztahů jsem zase neměla tolik,“ řekla Eva Perkausová v březnu 2018.