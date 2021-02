Když dojde na hádky, neumím řešit věci v klidu, říká Eva Perkausová

Kde jste se poznali?

Na sportovní události, kde jsem byla s kamarádkami. Vlastně už jsme se zahlédli dřív a po několika takových akcích Ivan poprosil organizátora, aby nám dal stoly poblíž sebe. A nakonec přišel pro číslo, ale to jsem mu nedala. Jako partnera jsem ho představila až nedávno. Chtěla jsem mít pocit, že je ten pravý.

Prý jste na sebe zbyli.

Společná kamarádka, která byla u našeho seznámení, pořád tvrdí, že jsme na sebe zbyli. Prý jsme takové povahy, že bychom s nikým jiným být nemohli. Oba jsme horkokrevné střely. Když dojde na hádky, neumím řešit věci v klidu. Přítel se mě snažil na začátku usměrňovat, ale pochopil, že když se hádám, musí bouchnout do stolu.

Jak jste se stěhovala od maminky?

Bydlíme spolu tři roky, do té doby jsem pořád žila s maminkou. Paradoxně ta velká změna byla mnohem náročnější pro ni než pro mě. Ta se s tím podle mě doteď nevyrovnala na sto procent, přece jen jsem nejmladší ze tří dětí, mám dva starší bratry. Ale pro mě je to nová a dobrá životní etapa.

Eva Perkausová Známá moderátorka na podzim onemocněla covidem, takže musela načas opustit hlavní zprávy na CNN Prima News. Proslavila se i díky TopStar magazínu a Showtime. Hrála ve filmech Modelky

s. r. o. a Kameňák 4 a v seriálech Ohnivé kuře, V.I.P. vraždy a Znamení koně. Od dětství se věnovala modelingu, vystudovala vysokou školu zaměřenou na produkci.

Co se u vás loni změnilo?

Jsem ráda, že jsem jednou z mála, komu se v práci nezměnilo nic. A nemám pocit, že by mě to ovlivnilo v soukromí. Ano, jsme víc doma, ale jinak velkou změnu nevidím. Naučila jsem se vařit víc jídel a ve větším množství. A mívám noční pečicí, to v deset večer dostanu náladu něco upéct.

Jaká byla vaše první společná dovolená?

Prožili jsme ji na lyžích v Německu. Seznámili jsme se v lednu, tak jsme si řekli, že první výlet bude zimní. Bylo to hrozně fajn a přirozené, neměla jsem potřebu se nějak přetvařovat nebo řešit, jak vypadám. A brzy jsem zjistila, že Ivan sice vypadá jako macho, ale je velmi milý a hodný.

O jakou zábavu jste přišli?

Když jsme byli doma s covidem a po pár dnech už nám bylo líp, hráli jsme různé hry včetně stolního fotbálku. Ale ten už bohužel nemáme. Byla jsem totiž o dost lepší, vyhrávala jsem asi 12:0. Ivan se jednoho dne neudržel a fotbálek byl na cimprcampr. Mám pocit, že už ho ani nikdy mít nebudeme.

Co plánujete v práci?

Protože moderuji hlavní zpravodajskou relaci na CNN Prima News, občas si sama kladu otázku, kam dál. A vlastně si na ni nejsem schopna odpovědět. Pro mě je to takový pomyslný vrchol. Lidi se mě občas ptají, jestli bych nechtěla mít vlastní talkshow, ale na to člověk musí mít obrovský přehled, k tomu jde myslím dozrát až věkem. Takže to je pro mě takové třeba někdy.

Ivan Hecko o slávě a své češtině

Co říkáte známé partnerce?

Že je Eva známá, o tom jsem při našem seznámení nevěděl, protože média jdou zcela mimo mě a o českých celebritách nemám ponětí. Takže ani když jsem zjistil, jak to je, nikdy jsem to neřešil. Prostě ji tak beru a v pohodě si zvykl. Když k ní někdo přijde pro podpis a fotku, tak mě prosí, abych je vyfotil, z legrace si vždycky udělám selfie. Ale samozřejmě hned žádosti vyhovím.

Jak jste zvládl češtinu?

Jazyk se učím dodneška, Eva mě dřív často opravovala, například místo chřest jsem léta říkal křest. Zajímavé je, že Evina maminka pochází z Humenného, což je přesně na opačné straně hranic Ukrajiny a Slovenska, co jsem se narodil já.

Co vás v Česku zaujalo?

Asi nejvíc mě zarazilo, tedy v dobrém slova smyslu, jak jsou k sobě lidi slušní. Tady se například každý omlouvá, když do vás vrazí. Taky se mi zdá, že v Česku jsou ženy charakterově silnější než muži, na Ukrajině je to naopak. A čím víc na východ, tím jsou lidi temperamentnější.

Kdo komu napsal první?

Přišel jsem si k Evě pro číslo poté, co jsme se několikrát zahlédli na nějaké akci, ale řekla, že cizím mužům čísla nedává. Takže si vzala moje, že se možná ozve sama. Prý říkala kamarádkám, že to rozhodně bude nejdřív za týden, aby vyvolala zájem. Ozvala se ještě ten večer. Od té doby jsme si psali pořád.

Ivan Hecko V Česku měl už staršího bratra a otce, tak se k nim v sedmnácti letech přistěhoval. „Začátky byly těžké, ale postupně jsem si zvykal a už se mi ani nechtělo zpátky na Ukrajinu,“ říká. Od mladí se věnoval muzice a sportu. Nyní podniká v oboru stavebnictví a development.

Jak jste zvládli virus?

Před Vánocemi jsme oba prodělali covid. Já měl příznaky první, začalo to teplotami, k tomu silný kašel. Evu to skolilo den po mně, následující den jsme oba jeli na testy. Zvláštní bylo, že já měl negativní a Eva pozitivní. Každopádně mám pocit, že s následky se oba srovnáváme dodneška, za desetidenní nucený pobyt doma jsme byli rádi.

Kdo je soutěživější?

Naše největší záliby jsou jídlo a sport. Rádi spolu jíme a rádi se spolu hýbeme, chodíme běhat, lyžujeme, když se jednomu nechce, druhý ho vyhecuje. Eva je soutěživá, takže když se mě snaží předběhnout, skoro se dusí, ale nikdy by to nepřiznala. Doma místo koukání na Netflix hrajeme žolíky.

V čem se shodnete?

Máme hodně podobný vkus, líbí se nám stejné žánry a stejné filmy. Narazili jsme jenom při zařizování bytu, já mám rád černou matnou a Eva bílou lesklou. Shodneme se i na cestování, máme rádi Itálii, jezdíme tam skoro každý rok, líbí se nám malé vesničky jako Corleone, ale i větší metropole. K tomu italská kuchyně. Ale pořád čekám, až mi Eva uvaří svíčkovou.