Než jsem poznala Ryana, děti jsem nechtěla, říká Mendesová o Goslingovi

„O mateřství jsem nikdy ani neuvažovala. Pak se stala ta věc s Ryanem Goslingem. Chci říct, zamilovala jsem se do něj. Pak mi dávalo smysl mít... ne děti, ale jeho děti,“ řekla herečka pro magazín Women’s Health.

Mendesová a Gosling se potkali při natáčení filmu Za borovicovým hájem. Randí spolu od podzimu 2011. Mají dcery Amandu Lee (2) a Esmeraldu Amandu (4). Děti jim občas dají zabrat. „Oba se začínáme dostávat z modu přežití. Začínám se znovu cítit jako člověk,“ prohlásila herečka.

Přestože se původně chtěla věnovat pouze herectví, po narození dcery se její hodnotový řebříček změnil. Být matkou je pro ni prvořadé. „Pokud mám být upřímná, pociťovala jsem nedostatek ambicí. Teď se doma cítím ambicióznější, než jsem kdy byla v práci,“ uvedla s tím, že se každý den učí něco nového a snaží se být hlavně dobrou matkou.

Přestože jsou s partnerem hvězdami showbyznysu, své dcery se snaží vychovávat co nejnormálněji. „Snažím se dbát na to, aby neviděly, že bych nějak moc řešila oblékání. Nikdy mě neviděly připravovat se na nějakou akci nebo práci. Pokud to někdo tak chce dělat, je to v pořádku, ale já se snažím, abychom byli normální a ony mě neviděly v těchto situacích. Jsem jen máma. A jsem víc než šťastná, že jsem jen máma,“ dodala.