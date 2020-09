Jeho prsty byly najednou ve mně, obvinila fotografa ze zneužití Ratajkowski

„Agenti mi vždy říkali, že si musím získat reputaci té nejlepší modelky hlavně přátelským chováním. Všem fotografům jsem měla vycházet maximálně vstříc a poslouchat je. Jen tak jsem se podle manažera postupně mohla dostat až k těm nejlepším zakázkám,“ píše Emily Ratajkowski v eseji pro magazín New York.

Tehdy ještě téměř neznámá dvacetiletá modelka přijela za fotografem Jonathanem Lederem do odlehlé rekreační oblasti Catskills. Až na místě zjistila, že bude fotit spodní prádlo pro časopis Darius. Fotograf ji nakonec podle jejích slov v průběhu odpoledne opil červeným vínem a přesvědčil, aby u něj přespala.

„Po focení v podprsence a kalhotkách mi řekl, ať se svléknu a že uděláme i nahé fotky. Byla jsem už tak opilá, že jsem sotva stála na nohou. Blesk fotoaparátu mě oslňoval, motala jsem se a bylo mi opravdu špatně. Myslela jsem na to, jak hrozně asi budu vypadat na těch fotkách,“ vzpomíná Ratajkowski.

Vizážista, který byl přítomen na místě, si později odešel lehnout do jiného pokoje. Modelka zůstala s fotografem sama. „Byla jsem velmi opilá a byla mi hrozná zima. Lehla jsem si do postele, Leder si lehl ke mně. Začal se mě vyptávat na mé bývalé partnery a řekl mi, že se mu moc líbí, jak třu své nohy o sebe ve snaze se zahřát,“ popisuje Emily Ratajkowski.

„Pamatuji si, že jsem v sobě najednou cítila jeho prsty,“ píše modelka a o celém zážitku se následně rozepisuje do detailů. V jednu chvíli fotografa přinutila přestat. „Naštvaně vstal a odešel po schodech do horního patra,“ dodává.



Ratajkowski poté usnula a brzy ráno vyrazila na vlak domů. O čtyři roky později prý byla v šoku, protože Jonathan Leder vydal knihu, ve které použil i jejích pět neautorizovaných nahých fotografií. Modelka se tehdy v roce 2016 v mnoha příspěvcích na Twitteru obhajovala s tím, že zveřejnění snímků nikdy nedovolila.

„Je to jasný příklad toho, s čím já sama osobně naprosto nesouhlasím. Jen ženy samy by vždy a za každé situace měly určovat, kdy a jak chce ukazovat své nahé tělo. Toto rozhodně není v pořádku,“ napsala tehdy.

Právní zástupce fotografa všechna obvinění svého klienta odmítá. „Pan Leder je velmi znepokojen a šokován lživými vyjádřeními slečny Ratajkowski, které jde očividně jen o to, aby se o ní co nejvíce psalo. Je to opravdu směšné a dětinské, kam až člověk může klesnout ve snaze o získání pozornosti,“ vyjádřil se advokát.

„Ty fotky jsou podle mě opravdu povedené. A víte mimochodem, o kom tu je řeč? Není to žádné neviňátko. Tato dívka se nahá objevila v mnoha magazínech. Polonahá se také beze studu natřásala například v hudebním videoklipu. Opravdu někdo věří tomu, že někdo jako ona je oběť?,“ dodal fotograf Jonathan Leder.

VIDEO: Emily Ratajkowski ve videoklipu Blurred Lines: