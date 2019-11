K nahotě ve Hře o trůny mě donutili psychickým vydíráním, tvrdí Clarke

Emilia Clarke prohlásila, že producenti na ni tlačili a zpracovávali ji řečmi typu, že přece nemůže zklamat miliony příznivců. „Teď už vím, co je mi příjemné a co mi nevadí při práci. Mockrát jsem však při natáčení bojovala a říkala, že se nesvléknu. Oni mi na to odpověděli: Přece nechceš zklamat fanoušky Hry o trůny. Poslala jsem je s tím někam,“ prohlásila v rozhovoru s Daxem Shepardem v jeho podcastu Armchair Expert.

Přesto se hlavně v prvních řadách seriálu několikrát objevila úplně nahá. Přestože s tím vnitřně nesouhlasila, cítila, že by to měla stejně udělat, protože byla začínající herečka. Když nastoupila do seriálu, bylo jí 23 let.

„Když jsem dostala tu práci a poslali mi scénář, přečetla jsem si ho a řekla si, že v tom bude asi háček. Ale byla jsem čerstvá absolventka dramatické školy a přistoupila jsem k tomu jako k práci – pokud je to ve scénáři, pak je to nezbytně nutné, tak to je a pokusím se tomu dát smysl. Všechno bude v pohodě,“ řekla.

„Předtím jsem natáčela jen dvakrát a nikdy jsem nebyla na takovém place. Teď jsem tam stála úplně nahá se všemi těmi lidmi a nevěděla jsem, co mám dělat, co se ode mě očekává, co chtějí oni a co chci já,“ vzpomíná.

Herečka v minulosti přiznala, že aby natáčení nahých scén zvládla, stačilo jí dát si panáka. „Všechno, co jsem potřebovala, byla vodka, trocha lichotivého osvětlení a byla jsem připravená. Byl to prostě nádherný, silný moment, který jsem chtěla mít pod kontrolou, opravdu ho ovládnout, aby to byla efektní scéna ženské moci,“ řekla herečka listu The Sun o záběrech, v nichž nahá vychází z hořícího domu.

„Všechno jsem to já, v celé hrdosti a síle, žádná dublérka,“ pochlubila se po odvysílání části magazínu Entertainment Weekly.

Emilia Clarke letos v březnu prohlásila, že ničeho ze seriálu nelituje a nic by nenatočila jinak. „Lidé se mě pořád ptají na nahotu. Ale moje jasná odpověď zní: ne, nikdy bych nic nezměnila. Musíte ty sexuální scény vidět, protože to se nedá jen tak vysvětlit,“ míní.

Kvůli erotickým scénám ovšem odmítla roli studentky Anastasie ve filmu Padesát odstínů šedi, kterou pak dostala Dakota Johnsonová.