Olympionikovi po smrti odebrali sperma, jeho přítelkyně je teď těhotná

„Narodíš se v říjnu. Tvůj tatínek a já jsme o tobě snili celé roky. Přes srdcervoucí nečekaný životní scénář mohu nyní pyšně oznámit, že zpátky na tento svět přijde v tvé podobě část fenomenálního Chumpyho,“ napsala Ellidy Vlugová v příspěvku na Instagramu.

„Po tragické nehodě mé lásky jsme všichni doufali, že budu těhotná. Modlila jsem se za to. Snažili jsme se o to už dlouho. Uvažovali jsme i o umělém oplodnění. Ale v životě by mě nenapadlo, že to dopadne právě takto. Je to hořkosladké jako nic jiného na světě. Nikdy v životě jsem se na nic tak netěšila, jako právě na tebe,“ dodala ve vzkazu synovi.

Ellidy Vlugová a Alex Pullin se seznámili v roce 2012 na narozeninové oslavě. Žili spolu osm let, snažili se o založení rodiny, nedařilo se jim však počít přirozenou cestou.

„Už dříve jsme se spolu bavili i o odběru spermatu a umělém oplodnění. Po smrti Alexe jsme museli všichni okamžitě jednat. Ve státě Queensland je možno do 36 hodin získat sperma od zesnulé osoby. Alexovi rodiče podepsali potřebné dokumenty, vyřídili jsme vše s právníky, koronerem i lékaři. Popravdě ani sama nemohu uvěřit, že vám vyprávím tento neuvěřitelný příběh,“ popsala nastávající maminka v podcastu Darling, Shine.

Trojnásobný olympionik a dvojnásobný mistr světa ve snowboardcrossu Alex Pullin se utopil loni počátkem července při freedivingu neboli nádechovém potápění, při lovení ryb a harpunování. Objevil ho šnorchlující potápěč. Záchranáři jej poté na pláži 45 minut marně resuscitovali.

„Neměl kyslíkový přístroj a vypadá to, že se volně potápěl a rybařil sám bez přátel,“ řekl médiím policejní důstojník Chris Tritton.

Australský snowboardista získal světové tituly v letech 2011 i 2013 a dvakrát vyhrál celkově i seriál Světového poháru.