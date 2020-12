Z Ellen Page je Elliot. Transgender herec přijal nové jméno a oslovení

„Zdravím vás, přátelé. Chci vám oznámit, že jsem trans, přijímám oslovení on/oni a mé jméno je Elliot. Cítím se šťastný, že to mohu napsat. Že tu mohu být. Že jsem dospěl do tohoto stadia mého života,“ napsal v prohlášení Elliot Philpotts-Page.



Svěřil se i s tím, že i když je jeho štěstí z této změny skutečné, je zároveň velmi křehké. Herec se obává reakcí okolí, osočování, šikany, vtipkování i násilí a vyzval politiky a veřejnost, aby na transgender komunitu neútočili a nešířili vůči ní nenávist.

Podporu Elliotovi vyjádřila celá řada celebrit, mezi prvními zpěvačka Miley Cyrusová, hvězda reality show Kim Kardashianová, herečky Anna Paquinová, Lena Dunhamová, Natalie Portmanová a další.

Již před šesti lety, tehdy ještě jako Ellen Page, při proslovu během konference boje za lidská práva Time to Thrive v Las Vegas oznámila, že je lesba.

„Jsem unavená ze skrývání a ignorace. Dlouhá léta jsem trpěla, protože jsem se bála přiznat. Trpěla moje duše, psychika i moje vztahy. Jsem mladá, ale naučila jsem se, že láska, krása, radost a také bolest z toho všeho jsou nejúžasnějším darem, který můžete dát a dostat,“ prohlásila tehdy.

Letos v lednu oslavil herec druhé výročí svatby s o sedm let mladší profesionální tanečnicí a choreografkou Emmou Portnerovou.



Kanaďan proslul především hlavní rolí v dramatické komedii Juno z roku 2007, za kterou byl nominován na Oscara.

Mezi nejznámější hollywoodské hvězdy transgender komunity patří sestry Wachowské, které se ještě jako Larry a Andy proslavili režírováním filmů Matrix.

Lilly Wachowski (Los Angeles, 2. dubna 2016)

Transgender herečka Laverne Coxová, známá z Netflix seriálu Orange is the New Black, před několika dny zveřejnila na Instagramu video o útoku, který zažila při běhání v Los Angeles.



Známou transgender osobností je například i modelka Valentina Sampaio. Ta se do historie módního průmyslu vepsala už v roce 2017, kdy se jako první transgender celebrita objevila na obálce časopisu Vogue.



Již v roce 1981 se na obálce pánského magazínu Playboy objevila transgender modelka Caroline Cossey. V roce 2014 pak na obálce magazínu Time pózovala transgender herečka Laverne Coxová. O tři roky později přišel s transgender devítiletým chlapcem časopis National Geographic.

Česká transsexuální herečka Lucie Brychtová zazářila ještě jako muž například v roli Filipa po boku Lucie Vondráčkové v muzikálu Starci na chmelu. V pětatřiceti letech se pak odhodlala k razantnímu kroku – změně pohlaví. Svůj životní příběh později představila v inscenaci s názvem Jsem žena.