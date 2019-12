Ženy přitahuje, že mám deset dětí, chlubí se Eddie Murphy

„Muži na mě divně koukají způsobem, že jsem blázen a řeší, kolik mě to stojí. Ženy si říkají, že je to svým způsobem sexy. Myslím si, že si říkají: Eddie Murphy to musí umět,“ prohlásil herec v talk show Ellen DeGeneresové.

Murphy má s první manželkou Nicole pět dětí – třicetiletou Briu, sedmadvacetiletého Milese, pětadvacetiletou Shayne, devatenáctiletou Zolu a sedmnáctiletou Bellu.

S bývalou přítelkyní Paulette McNeelyovou má třicetiletého Erika, s Tamarou Hoodovou dvacetiletého Christiana.

Se zpěvačkou Spice Girls Mel B má dvanáctiletou Angel, o niž se však příliš nestará. Mel B dokonce musela žádat soud o uznání otcovství a vyměření alimentů.

S přítelkyní Paige Butcherovou má dvě děti. V roce 2016 se jim narodila dcera Izzy Oona a loni přišel na svět hercův desátý potomek, syn Max Charles.

„Víte, co je nejvtipnější? Žádné z mých dětí mi není podobné. Jsem si jistý, že to říkají všichni rodiče, ale všechny mé děti se od sebe zásadně liší. Žádné z nich není roubem starého stromu. Všichni mají něco svého výjimečného. Jsou to opravdu skvělé děti,“ liboval si před časem herec.

Eddie Murphy také přiznal, že se aktuálně nehrne do žádných filmových projektů. „Nechci říct, že jsem hraní pověsil na hřebík nadobro. Když se objeví nějaké skvělé projekty, něco skvělého, dobrý režisér nebo úžasný nápad, pak samozřejmě natočím další filmy,“ dodal.