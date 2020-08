Ed Sheeran utajil těhotenství manželky. Porodit by měla v následujících dnech

„Ed a Cherry jsou štěstím bez sebe. Jsou nadšeni, všechno drželi hezky pod pokličkou. Karanténa byla dokonalou výmluvou, proč spolu nebyli nikde vidět, ale jak se začal blížit termín porodu a jejich nadšení už bylo neudržitelné, prozradili to přátelům a rodině. Teď dokončují přípravy domácnosti na příchod dítěte, které se má narodit toto léto,“ cituje svůj zdroj deník The Sun.



Zpráva obletěla svět rok poté, co Sheeran oznámil, že si bere přestávku v kariéře a chce se více věnovat své manželce a osobnímu životu. „Začínám naplno žít svůj život s Cherry. Nemůžu strávit dalších dvacet let na turné a na cestách. Děti budou pro mě to nejdůležitější. Neváhal bych a vzdal bych se pro ně i muziky. Pokud by mi někdo řekl, že v příštích deseti letech nebudu koncertovat, je to v pohodě,“ řekl zpěvák v minulém roce v jednom z rozhovorů.

Svou partnerku Cherry zná Sheeran již ze střední školy z dob, kdy byli pouze přáteli. Jsou spolu pátým rokem, vzali se v lednu 2019 při soukromém obřadu, na kterém byli přítomni jen členové jejich rodin a několik nejbližších přátel. Manželka inspirovala muzikanta k složení několika jeho nejslavnějších písní včetně hitů Shape of You a Perfect.

Zpěvák, skladatel a textař Ed Sheeran je považován za jednu z nejvýraznějších osobností současné hudební scény. Získal několik cen Grammy, Brit Awards a řadu dalších prestižních ocenění. Na konci roku 2017 obdržel Řád britského impéria za své aktivity v oblasti hudby a charity. Do Prahy přijel v rámci evropského turné Divide 2019.