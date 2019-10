Jsou věci, které nechcete vidět, říká Johnson o erotických scénách dcery

Don Johnson říká, že je hrdý na svou dceru, která šla ve šlépějích svých rodičů, tedy jeho a herečky Melanie Griffithové. Přestože role studentka Anastasie, kterou svede sexuchtivý miliardář libující si v sado-maso praktikách, byla Dakotina první velká, její otec se na filmy nedíval.

„Jsou určité záběry, které jako otec opravdu nemusíte a nechcete vidět,“ řekl herec v pořadu This Morning.

Zfilmování knižního bestselleru Padesát odstínů šedi a jeho pokračování neviděla ani Melanie Griffithová. Tu o to rovnou požádala její dcera.

„Dakota řekla: Nemůžete přijít. V žádném případě. Takže nepůjdeme. Byla jsem se na pár dní podívat na place, když točili normální věci. Viděla jsem Pokoj bolesti. Vešla jsem dovnitř a podívala se,“ řekla Griffithová pro portál IndieWire.

Herecký kolega Dakoty Johnsonové Jamie Dornan (37), který hrál hlavní postavu Christiana Greye, to měl snazší. Jeho manželka Amelia Warnerová neměla zájem vidět svého muže při postelových scénách.

„Nechce se na to dívat. Je to její rozhodnutí. Dobře ví, že je to jen předstírané, ale asi není nejpříjemnější to sledovat,“ přiznal Jamie Dornan během premiér snímku Padesát odstínů šedi.