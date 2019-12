Táta byl šťastný. Nemoc na sobě nedával znát, vzpomíná Dominika Gottová

„Táta byl šťastný. Nemoc na sobě nedával znát. O svém zdravotním stavu nemluvil. Byl veselý, pozitivní. Akorát málo jedl a byl unavený. Do poslední chvíle jsem věřila, že bude zase v pořádku,“ zavzpomínala Dominika Gottová v online rozhovoru pro Blesk.cz na poslední setkání s otcem.



Zpěvák se svou dceru snažil dokonce utěšovat s tím, že mu je lépe a že na tom bude opět dobře. „Věřila jsem, že se uzdraví. Držel si to všechno v sobě a nechtěl strašit okolí. Sám chtěl věřit tomu, že se to dá do pořádku. Táta se se mnou nikdy nerozloučil,“ popisuje Gottová.

Svému otci dala slib, že se dá po všech směrech dohromady. „Slíbila jsem mu, že ze mě bude zase ta stará dobrá Dominika. Fyzicky atraktivní už v mém věku asi nebudu,“ míní. O úmrtí otce se dozvěděla od jeho manželky. „Ivana mi zavolala hned, když se to stalo,“ říká. „Jsem smutná, že jsem tátovi nestihla ukázat, jak jsem na sobě zapracovala,“ lituje dcera Karla Gotta, která se nyní rozhodla rozejít s manželem Timem Tolkkim (53).

„Když jsem nedávno přiletěla do Prahy, chtěla jsem se vidět s co nejvíce přáteli a přijít na jiné myšlenky. Emoce po odchodu táty byly silné, snažila jsem se udržet pláč, ale ve finále to nešlo,“ přiznává Gottová s tím, že má velkou podporu v kamarádech v Česku, kteří ji drží nad vodou. „Zpívat se určitě nechystám, to by se všichni vyděsili. To jsem po tatínkovi nepodědila. Vždycky jsem pracovala v pohostinství,“ říká.

Se svým manželem Timem se Dominika Gottová seznámila díky práci pro rockový magazín. „Psala a fotila jsem pro ně. Jednou mě vyslali do Německa, kde jsme si s Timem padli do oka. Nebyla to láska na první pohled, ale jakási atraktivita,“ popisuje. „Už na jeho druhém koncertě jsme si vyměnili telefony a on mi začal psát. Volali jsme si a on začal za mnou jezdit každý druhý týden do Prahy. Pak mi nabídl, že by si mě rád odvezl do Finska. Vždycky jsem se chtěla stěhovat do zahraničí a vzít si rockovou hvězdu,“ zavzpomínala na začátky svého vztahu s finským muzikantem.

„Za to, jak Timo skončil, může jeho diagnóza bipolární afektivní poruchy. Kvůli jeho stavům a nedisciplinovanosti řešil problémy alkoholem. Jeho sólo kariéra vypadala nejdříve dobře, ale pak to šlo z kopce,“ svěřila se Gottová. Manželství bylo podle ní zhruba deset let šťastné. Pak se však projevily příznaky nemoci a Timo skončil v psychiatrické léčebně.

„Ta psychická rozpolcenost se objevovala stále častěji. Vyskytla se u něj i psychóza. Podezíral mě ze spiknutí. V manické fázi pak trpěl nespavostí, budil mě uprostřed noci a urážel mě. Nikdy na mě však nevztáhl ruku,“ říká Dominika Gottová o složitém vztahu s mužem, se kterým se rozhodla ukončit devatenáctileté manželství.