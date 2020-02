Chci si žít nový vlastní život. Na rozvodu trvám, prohlásila Gottová

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Dnes, v pondělí 17. února 2020, jsem se rozhodla předstoupit před média a učinit prohlášení k mé životní situaci po návratu do Česka a také k tomu, jakým způsobem se chci věnovat odkazu svého otce. Prohlášení učiním v 16 hodin v Praze, kde budu k dispozici pro média,“ stojí ve zprávě, kterou zpěvákova nejstarší dcera rozeslala novinářům.



Dominika Gottová loni přiznala, že manžela přistihla, jak jí byl nevěrný. Její muž mimo jiné trpí bipolární poruchou a má problémy s alkoholem. I to byly důvody, proč se s ním rozešla a chtěla začít nový život v Česku.

„Sliboval, že když mu nejde muzika, najde si stabilní práci, zaměstnání. Pak zase otočil, že on je přece umělec a nebude jen nějakým zaměstnancem. Timo neměl dlouho vůbec žádné příjmy. Já byla na čas bez práce, a když jsem si ji našla, ten dluh už byl obrovský. Za peníze, co jsem mu dávala, si kupoval věci pro svou vlastní potřebu. Později mi i ukradl šperky a peníze utratil na své výdaje. I já jsem byla závislá na prášcích. Lékaři mi je však pak přestali předepisovat. To mi pomohlo. Že jsem neměla možnost je brát,“ svěřila se Gottová loni v prosinci.

Původně se manželé měli potkat až v březnu, finský hudebník před pár týdny ovšem přiletěl do Prahy. Kromě návštěv barů, kde se nechává fotit bulvárními fotografy, vyhrožoval, že si podřeže žíly u hrobu tchána Karla Gotta. Svoji manželku navštívil v práci, prosil o peníze na nocleh. Svůj pobyt v Praze sdílí na sociálních sítích, kde si změnil status na rozvedený. Ve statusech ovšem píše, že Dominika je ženou jeho života.

Dominika Gottová se po devatenácti letech života ve Finsku rozhodla natrvalo přesídlit do Čech. Našla si dvě práce, zhubla. Manželství bylo podle Gottové zhruba deset let šťastné. Pak se však projevily příznaky hudebníkovy nemoci a Timo skončil v psychiatrické léčebně.

„Ta psychická rozpolcenost se objevovala stále častěji. Vyskytla se u něj i psychóza. Podezíral mě ze spiknutí. V manické fázi pak trpěl nespavostí, budil mě uprostřed noci a urážel mě. Nikdy na mě však nevztáhl ruku,“ řekla před pár týdny.