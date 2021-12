Rozchod půl roku po svatbě. Je to velmi bolestivá zpráva, říká Pfauserová

„Tenhle post jsem dlouho odkládala a všichni asi tušíte proč. Být to jen na mně, veřejně nikdy nic podobného sdílet nebudu, jelikož je to pouze moje osobní věc. Nicméně vaše množící se dotazy na pana Medvídka se už nedají snést a i já musím zaplatit daň za veřejný život a přestat před tím zavírat oči… Je jasné, že se ptáte,“ začala herečka svůj příspěvek na Instagramu.

„Honzík byl součástí mého Instagramu a vás bavila videa, kde mi dělal snídaně, blbli jsme a smáli se spolu. I já to měla ráda. Moc. A vždycky to byla pravda. Nicméně jsme měli život i mimo Instagram… A ten jsme se před časem rozhodli žít každý zvlášť,“ uvedla s tím, že na sociálních sítích nebude svému muži vyznávat, co jí v životě dal, co pro ni znamená a jak ho má stále ráda.

„Tohle je jen mezi námi dvěma a řeknu to pouze jemu. Stejně tak vás poprosím, abyste mě ušetřili dotazů proč a jak k tomu došlo, jakkoli je to takto brzy po naší svatbě peprná a pikantní zpráva. Je totiž spolu s tím i velmi bolestivá a citlivá,“ napsala.

Herečka připustila, že před příznivci nedávala nic znát. Přesto, že procházela náročným obdobím, snažila se stále předávat hlavně pozitivní energii.

„Ale nejsem cynik nebo ledová královna. Bylo to jednak proto, že mě právě pro mou dobrou náladu většina z vás sleduje a nikdo nestojí o depresivní statusy, a jednak proto, že to byla i pro mě částečně terapie, možnost úniku a hnací motor se z toho všeho nepos… No… Vždycky, když jsem psala něco od srdce, nevěděla jsem jak to zakončit. Tak to možná zakončovat nebudu a nechám to tak nějak otevřené. Tak, jak to i v životě obecně chodí. I když se jedna kapitola uzavře, život jde dál…,“ dodala.

Představitelka princezny z pohádky Řachanda se vdala na konci června. Partner Jan Hrdina, kterému přezdívala na sociálních sítích Medvídek, ji o ruku požádal v létě 2020 na dovolené ve Francii. Herečka krátce po svatbě prozradila, že přijala oficiálně příjmení svého muže, ale v práci zůstane stále u svého dívčího.