Necítím se být mužem, ani ženou. Jsem nebinární, říká Demi Lovato

„Každý den po probuzení dostáváme další příležitost a šanci být tím, kým si přejeme a chceme být,“ píše v příspěvku na Instagramu u svého videa Demi Lovato.

„Dnes vám pyšně oznamuji, že se nově identifikuji jako nebinární a nechám se oslovovat oni nebo ono. Necítím se být stoprocentně ani mužem, ani ženou. Jsem nebinární,“ vysvětluje Lovato, proč v angličtině nyní preferuje takzvané „onikání“.

„Toto rozhodnutí přišlo poté, co jsem na sobě dlouhodobě pracovalo a léčilo se. Stále se učím a nemohu tedy mluvit za všechny, kteří to cítí stejně. To, že toto s vámi nyní sdílím dělám i pro všechny ty, kteří nejsou schopni sdílet se svými milovanými skutečnost a kým skutečně jsou,“ píše.

Již před dvěma měsíci zrušila Demetria „Demi“ Devonne Lovato zásnuby s hercem Maxem Ehrichem a v dokumentární sérii na YouTube s názvem Dancing with the Devil vysvětlila, že je příliš homosexuální na to, aby se vdala za muže.

„Nevím, jestli se to změní za deset let, a nevím, jestli se to někdy nezmění. Ale miluji to, že konečně přijímám samu sebe takovou, jaká jsem,“ prohlásila tehdy.

V létě 2018 našli zpěvačku v bezvědomí v jejím domě v Hollywood Hills. Předávkovala se fentanylem. Některá média uváděla, že to byl heroin, ale v domě se tato droga nenašla. Bývalá Disney herečka později přiznala, že po předávkování utrpěla tři mrtvice a infarkt a má také poškozený mozek.

Demi Lovato v minulosti trpěla poruchou příjmu potravy, v sedmnácti letech poprvé začala užívat kokain. Když jí bylo osmnáct, nastoupila do léčebny. Tehdy jí diagnostikovali bipolární poruchu.



Nebinárním jedincem se nedávno prohlásil také britský zpěvák Sam Smith. Mezi další zahraniční nebinární celebrity patří třeba Asia Kate Dillon, Angel Haze, Jonathan Van Ness či Lachlan Watson.